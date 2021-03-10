«По обоюдному желанию»: Алана Мамаева объявила о разводе с изменившим ей мужем

Модель заявила, что не просит алиментов на двоих детей.

Чаша терпения жены известного футболиста Павла Мамаева Аланы переполнилась. Модель сообщила, что больше не может находиться с человеком, который ее предал. Брюнетка официально объявила о разводе.

«Разводимся мирно и без скандалов, — уточнила Алана Мамаева. – Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Все по обоюдному желанию».

В сторис Instagram Алана добавила, что эти ее слова можно считать официальным заявлением. Адвокаты уже приступили к ведению бракоразводного процесса.

Напомним, известную семью уже больше недели сотрясают скандалы. Поводом послужила новая измена Павла Мамаева. Футболист завел любовницу во время сборов клуба «Ростов» в Испании, и об этом узнала его благоверная.

Она слила в Сеть фото и номер телефона девушки, с которой, якобы и загулял Мамаев. Та в отместку показала в Instagram положительный тест на беременность.

больше по теме Предполагаемая любовница футболиста Павла Мамаева сообщила о беременности Модель опубликовала положительный результат теста.

Это, кстати, не первый адюльтер Павла Мамаева. В 2018 году Алана также уличила мужа в измене, но потом великодушно простила его. На этот раз модель решила поступить по-другому.

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