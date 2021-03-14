Звезды турецкого сериала «Великолепный век», которые подружились в жизни

В одном из интервью Мерьем Узерли (Хюррем султан) призналась, что актерам «Великолепного века» приходилось дневать и ночевать на съемочной площадке. Естественно, что все праздники и дни рождения члены команды отмечали вместе. И если на экране между главными героями ленты кипели нешуточные страсти, то вне съемочного процесса всюду царила дружеская атмосфера. Многие даже успели стать друг другу по-настоящему близкими и едва ли не родными людьми.

Мерьем Узерли и Озан Гювен

Мерьем Узерли — она же хасеки Хюррем султан — на съемках сдружилась со своим экранным зятем — Рустемом пашой (мужем Михримах султан). Актрисе даже приписывали бурный роман с Озаном Гювеном. Однако эти слухи парочку только веселили. После того, как Мерьем покинула сериал, а ее место заняла Вахиде Гердюм, актриса не перестала общаться Озаном. Они и сейчас очень близки.

Правда, из-за занятости видятся не так часто. Мерьем наслаждается декретным отпуском, в январе у нее родилась дочка Лили. А Гювен занят в новых кинопроектах.

Арас Булут Ийнемли и Энгин Озтюрк

Арас Булут Ийнемли — он же шехзаде Баязид, по сценарию, своего старшего брата мягко говоря недолюбливал. Однако в реальной жизни все совсем не так. Актер из всех своих экранных братьев сдружился именно с Энгином Озтюрком. И если в сериале шехзаде Баязид и шехзаде Селим едва ли не устраивали воины за престол, то в жизни они с легкостью нашли общий язык. Примечательно, что Арас называет Энгина братом. Вот такая у них крепкая связь.

Джансу Дере, Сельма Эргеч и Нур Феттахоглу

В этих красавицах легко вспомнить персиянку Фирузе хатун, Хатидже султан и хасеки Махидевран султан. Несмотря на то, что Джансу Дере присоединилась к съемкам только в третьем сезоне и вскоре покинула ленту, она смогла подружится с яркими звездочками «Великолепного века» Сельмой Эргеч и Нур Феттахоглу. Несмотря на занятость и съемки в новых сериалах, актрисы находят время для того, чтобы увидеться и провести вместе уикенд.

Пелин Карахан и Мерве Болугур

Близкими подружками после съемок в сериале «Великолепный век» стали и Пелин Карахан с Мерве Болугур. А ведь по сюжету, между двумя этими героинями случались размолвки. Так, к примеру, Михримах султан поддерживала шехзаде Баязида и следовательно его наложницу, а с Нурбану султан и шехзаде Селимом поддерживать связь не желала.

Однако в жизни все иначе. Пелин и Мерве не только подружились, они всегда готовы помочь друг другу. Пока экранная дочка Халита Эргенча ожидала пополнения, рядом была именно Мерве. Муж Пелин — Бедри Гюнтай часто находился в разъездах. В такие моменты к актрисе приезжала Болугур. Карахан после съемок успела обзавестись двумя детьми: сыновьями — Али Демиром и Джаном Эюпом. А Мерве стала их заботливой тетушкой.

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