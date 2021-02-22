Малышка с медовыми локонами: Мерьем Узерли поделилась свежим кадром с дочкой Лили

Мерьем Узерли в Stories микроблога поделилась свежими кадрами с новорожденной дочкой Лили. Малышка появилась на свет в первых числах января. Также у актрисы из турецкого сериала «Великолепный век» есть старшая дочка — семилетняя Лара. Отца своей младшей наследницы Мерьем пока тщательно скрывает от поклонников. Она старается не говорить о личной жизни. При этом в одном из интервью Узерли призналась, что испытала безграничное счастье и поняла, что такое любовь, когда у нее родился первенец — дочка Лара.

К слову, малышка Лили, судя по всему, внешне похожа на свою звездную мамочку. У нее такие же светлые медовые волосики. Хотя, возможно, с возрастом они потемнеют. Мерьем наслаждается моментами материнства в мини-декретном отпуске и не спускает дочку с рук.

«Супер мамочка!!», «Ох, а малышка-то как подросла», «Ути! Милашки какие», «У Лили волосики светленькие, как у мамочки», «Такая славная девочка… просто загляденье», «Это так трогательно, материнство красит», «Словно дочь Хюррем султан, такая рыженькая малышка», «Очаровательные», — пишут фолловеры.

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