Муж, дочь и приемный сын: кому достанется наследство Екатерины Градовой

Teleprogramma.pro также рассказывает о двух мужьях «радистки Кэт», подаривших ей годы счастья.

Список потерь выдающихся людей пополнился очередным именем. На этот раз не стало актрисы Екатерины Градовой, известной по роли радистки Кэт в знаменитом многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». Последние годы Градова оставила актерскую профессию и полностью посвятила себя духовной жизни.

Тем не менее, картина о разведчике Штирлице с Вячеславом Тихоновым в главной роли до сих пор любима многими поколениями зрителей. А значит, они помнят и радистку Кэт, которая по сюжету сумела и спасти детей, и выполнить свой долг перед Родиной.

Кстати, в самый разгар съемок многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны» у Екатерины Градовой случился роман с ее первым мужем – Андреем Мироновым.

Жизнь Екатерины Градовой с Андреем Мироновым

Легенда гласит, что в возрасте 14 лет Миронову приснился сон, что его жену будут звать Катей, а дочку – Машей. А впервые он увидел актрису в ее дипломном спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро». Близкое же знакомство двух творческих личностей произошло, когда Екатерина пришла устраиваться в театр Сатиры, где служил Андрей Миронов. Миронов стал оказывать новенькой знаки внимания, и 30 ноября 1971 года они поженились.

Будучи человеком консервативного воспитания, Андрей Миронов учил молодую жену ухаживать за домом, готовить и прочим премудростям семейной жизни. Прежде всего он хотел видеть в супруге хранительницу очага, а не звезду кинематографа.

Как раз тогда Градова, только недавно сыгравшая радистку Кэт, находилась на пике славы. Но была вынуждена отказываться от многих других ролей по наставлению супруга. Тем более в 1973 году у пары родилась дочь Маша, впоследствии известная актриса Мария Миронова.

Однако даже появление ребенка не спасло влюбленных от разрыва, который окончательно произошел в 1976 году. Практически сразу же Андрей Миронов женился на Ларисе Голубкиной.

Екатерина Градова и Игорь Тимофеев

На протяжении долгого времени Екатерина Градова не связывала себя серьезными отношениями. И лишь в 1991 году вышла замуж за физика-ядерщика Игоря Тимофеева, которого встретила во время паломнической поездки в Оптину пустынь.

Тогда Градова фактически оставила актерское ремесло. Известно, что она окончила Свято-Тихоновский Богословский институт, занималась преподаванием, много ездила по монастырям. В начале 90-х Екатерина и Игорь усыновили приемного ребенка Алексея – причем в том самом детском доме, где снималась сцена родов радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны». Поэтому большую часть своего времени Градова посвящала семье: мужу, детям и внукам, которых родила Мария Миронова.

Последние годы Екатерина Градова и Игорь Тимофеев проводили в своем доме в деревне Горки Судогодского района Владимирской области, где отдыхали от московской суеты и помогали односельчанам обустраивать окружающее пространство. Также у пары есть квартира во Владимире.

В московской квартире же Екатерины Градовой на Большой Никитской преимущественно жил ее приемный сын Алексей. Но в СМИ писали, что прописан он был в другой квартире актрисы — в Грузинском переулке.

Наследство актрисы

Жизнь есть жизнь. И рано или поздно случится разговор о наследстве. Кому же может достаться недвижимость Екатерины Градовой?

«Каждый из трех членов семьи Екатерины (муж, дочь и приемный сын) при отсутствии завещания имеет право претендовать на одну третью от наследства в равных частях, так как являются наследниками первой очереди, — рассказывает юрист Тимур Маршани. — Кроме того, нужно помнить о выделении супружеской доли, при которой по закону о наследовании супруг имеет право на 50% имущества. А вторая половина наследства, соответственно, делится на три равные части».

В одном из своих недавних интервью Екатерина Градова на вопрос, чем лучше руководствоваться по жизни: разумом или чувствами, ответила, что человека должно вести умное сердце. Так сама она и жила.

Teleprogramma.pro выражает соболезнования всем тем, кто любил актрису!

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