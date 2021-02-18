Кто главная женщина в жизни Андрея Мягкова и почему «Иронию судьбы» не хотели пускать на экраны

Без его наивного, немного нелепого и такого обаятельного Жени Лукашина – персонажа фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», не обходится ни один Новый год. Мы привыкли видеть Мягкова в любимых фильмах – «Служебный роман», «Гараж». Однако немногим известно, что Мягков – не только артист, но еще и талантливый художник, а также писатель.

Студент -химик , которого пригласили в Школу-студию МХАТ

Воспитанный мальчик из интеллигентной ленинградской семьи, Андрей во всем слушался родителей. Поэтому, когда отец, кандидат наук, заместитель декана полиграфического техникума, отправил его подавать документы в химико-технологический институт, Андрей не стал сопротивляться.

Он учился в институте, а параллельно с этим успевал играть в любительских студенческих спектаклях. Именно на таком спектакле – «Лесная песня» — студента-химика и заметил один из преподавателей Школы-студии МХАТ, оказавшийся на представлении случайно.

Драматическая одаренность парня бросалась в глаза. Преподаватель уговорил Андрея показаться приемной комиссии, и после триумфальных результатов приемных экзаменов выпускник химико-технологического института стал студентом Школы-студии МХАТ. Так что Мягкову, в отличие от других, не пришлось штурмом брать театральный вуз, — его туда практически пригласили.

Театральный актер, которого пригласили в кино

После окончания Школы-студии МХАТ Мягкова сразу приняли в «Современник», и сразу дали главные роли. На одном из спектаклей – опять-таки случайно! – оказался режиссер Элем Климов. Его настолько впечатлила игра Андрея, что он тут же пригласил его в свой фильм «Похождения зубного врача». Правда, дебютный фильм не стал для Мягкова «прорывом», и он продолжал успешно выступать на сцене «Современника».

Зато после «Иронии судьбы» Мягков, как говорится, проснулся знаменитым. Его немедленно позвали в МХАТ им. Горького (сейчас – МХТ им. Чехова). И здесь талант актера развернулся в полную силу: он играл в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Утиная охота», «Мещане», был удостоен множества престижных театральных премий. Позднее Мягков и сам пробовал себя в роли режиссера.

«Иронию судьбы» не хотели пускать на экраны

Пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром!» уже вовсю шла в театрах, неизменно собирая аншлаг. И тогда Рязанов задумал снять по этой пьесе художественный фильм. Кого он только не пробовал на роль незадачливого врача-москвича Жени Лукашина!

Олег Даль? Отличный актер, но недостаточно мягкий. Андрей Миронов? Пожалуй, слишком знаменит… Пробы проходили и Станислав Любшин, и Петр Вельяминов. Наконец, Рязанову привели Мягкова. И стало ясно – это настоящий Лукашин! Хотя Разанов поначалу сомневался, что Андрею «по зубам» сложная драматическая роль, дальнейшие события показали: сомнения были излишними.

«Иронию судьбы» худсовет не хотел пускать на экраны – мол, в фильме показано пьянство и почти супружеская измена, ведь и главный герой бросил невесту, и героиня – жениха! Фильм спас Леонид Брежнев (кстати, как и многие другие). Ему «Ирония судьбы» очень понравилась, и только благодаря «высочайшему дозволению» фильм вышел на экраны.

Режиссер нашел своего актера

С тех пор «Ирония судьбы» стала неотъемлемым атрибутом нашего Нового года. А Рязанов, убедившись в таланте Мягкова, стал приглашать его и в другие свои картины – «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж». Снимался Мягков и у других режиссеров. Но ни один герой не стал настолько популярным, как Женя Лукашин.

Главный фильм его жизни. Продолжение

Шло время, и Мягкову очень захотелось сделать продолжение истории, рассказанной в «Иронии судьбы». Он даже сам написал сценарий и принес его Рязанову, но тот отказался от этой идеи. Однако Мягков не сдавался – он пошел к Константину Эрнсту, руководившему Первым каналом. И тот быстро нашел режиссера для нового фильма – им стал Тимур Бекмамбетов, а фильм назвали «Ирония судьбы. Продолжение».

Правда, от сценария Мягкова там осталось мало, и это огорчило артиста. Однако он все же снялся в продолжении знаменитого фильма, хоть и не получил от этого той радости, которой ожидал.

Главная женщина его жизни

С Анастасией Вознесенской он познакомился, еще будучи студентом Школы-студии МХАТ. 17-летняя Настя затмила для 23-летнего Андрея всех красавиц, учившихся с ним на курсе, — и Ирину Мирошниченко, и Веру Алентову, и других. Он полюбил – с первого взгляда и, как оказалось, на всю жизнь.

Мягков и Вознесенская – муж и жена вот уже более 55 лет. Андрей Васильевич, по рассказам коллег, не раз отказывался от интересных ролей в кино, если режиссер не хотел снимать его жену. Так он отказался от роли Нестора Петровича в картине «Большая перемена» — уговаривал режиссера снять Анастасию Вознесенскую в роли учительницы, но в итоге Нестора сыграл другой актер, Михаил Кононов.

Стараясь утешить жену, которая была далеко не такой популярной и востребованной актрисой, как он, Мягков написал несколько детективных романов, — специально для нее, чтобы любимой было что читать! По его книге «Сивый мерин» даже сняли фильм, в котором сыграл Александр Домогаров.

А потом взялся за кисть – и написал портрет жены. Недаром говорят – талантливый человек талантлив во всем. Мягков серьезно увлекся живописью, ему особенно удавались портреты, некоторые из которых и сегодня висят в домах Михаила Горбачева и Галины Волчек.

Да, у них так и не родились дети. Зато у них были и есть многочисленные студенты – и Мягков, и Вознесенская долгое время преподавали в Школе-студии МХАТ.

К сожалению, в последние годы их обоих подводит здоровье. Но, стоит одному из супругов захворать, как второй тут же бросается на помощь, трогательно ухаживает, находит нужных врачей. Так они живут – два немолодых человека, в глазах у которых светится любовь. Тихо, вдали от суеты, не посещая светские тусовки и не появляясь в модных ток-шоу. Друг для друга. Андрей Мягков однажды признался: «Счастье – даже не в том, что такой брак, а что такая женщина».