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Звездные истории

Кто главная женщина в жизни Андрея Мягкова и почему «Иронию судьбы» не хотели пускать на экраны

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Кто главная женщина в жизни Андрея Мягкова и почему «Иронию судьбы» не хотели пускать на экраны
Андрей Мягков. Фото: КП/Шахиджанян Сергей

Без его наивного, немного нелепого и такого обаятельного Жени Лукашина – персонажа фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», не обходится ни один Новый год. Мы привыкли видеть Мягкова в любимых фильмах – «Служебный роман», «Гараж»Однако немногим известно, что Мягков – не только артист, но еще и талантливый художник, а также писатель.  

Студент-химик, которого пригласили в Школу-студию МХАТ 

Андрей Мягков. Кадр из фильма «Похождения зубного врача», 1965 г. 
Андрей Мягков. Кадр из фильма «Похождения зубного врача», 1965 г.

Воспитанный мальчик из интеллигентной ленинградской семьи, Андрей во всем слушался родителей. Поэтому, когда отец, кандидат наук, заместитель декана полиграфического техникума, отправил его подавать документы в химико-технологический институт, Андрей не стал сопротивляться.  

Он учился в институте, а параллельно с этим успевал играть в любительских студенческих спектаклях. Именно на таком спектакле – «Лесная песня» — студента-химика и заметил один из преподавателей Школы-студии МХАТ, оказавшийся на представлении случайно. 

Драматическая одаренность парня бросалась в глаза. Преподаватель уговорил Андрея показаться приемной комиссии, и после триумфальных результатов приемных экзаменов выпускник химико-технологического института стал студентом Школы-студии МХАТ. Так что Мягкову, в отличие от других, не пришлось штурмом брать театральный вуз, — его туда практически пригласили. 

Театральный актер, которого пригласили в кино 

Андрей Мягков. Кадр из фильма «Похождения зубного врача», 1965 г. 
Андрей Мягков. Кадр из фильма «Похождения зубного врача», 1965 г.

После окончания Школы-студии МХАТ Мягкова сразу приняли в «Современник», и сразу дали главные роли. На одном из спектаклей – опять-таки случайно! – оказался режиссер Элем Климов. Его настолько впечатлила игра Андрея, что он тут же пригласил его в свой фильм «Похождения зубного врача». Правда, дебютный фильм не стал для Мягкова «прорывом», и он продолжал успешно выступать на сцене «Современника». 

Зато после «Иронии судьбы» Мягков, как говорится, проснулся знаменитым. Его немедленно позвали в МХАТ им. Горького (сейчас – МХТ им. Чехова). И здесь талант актера развернулся в полную силу: он играл в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Утиная охота», «Мещане», был удостоен множества престижных театральных премий. Позднее Мягков и сам пробовал себя в роли режиссера. 

«Иронию судьбы» не хотели пускать на экраны 

Андрей Мягков. Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г. 
Андрей Мягков. Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», 1975 г.

Пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром!» уже вовсю шла в театрах, неизменно собирая аншлаг. И тогда Рязанов задумал снять по этой пьесе художественный фильм. Кого он только не пробовал на роль незадачливого врача-москвича Жени Лукашина! 

Олег Даль? Отличный актер, но недостаточно мягкий. Андрей Миронов? Пожалуй, слишком знаменит… Пробы проходили и Станислав Любшин, и Петр Вельяминов. Наконец, Рязанову привели Мягкова. И стало ясно – это настоящий Лукашин! Хотя Разанов поначалу сомневался, что Андрею «по зубам» сложная драматическая роль, дальнейшие события показали: сомнения были излишними. 

«Иронию судьбы» худсовет не хотел пускать на экраны – мол, в фильме показано пьянство и почти супружеская измена, ведь и главный герой бросил невесту, и героиня – жениха! Фильм спас Леонид Брежнев (кстати, как и многие другие). Ему «Ирония судьбы» очень понравилась, и только благодаря «высочайшему дозволению» фильм вышел на экраны. 

Режиссер нашел своего актера

Андрей Мягков. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.
Андрей Мягков. Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 г.

С тех пор «Ирония судьбы» стала неотъемлемым атрибутом нашего Нового года. А Рязанов, убедившись в таланте Мягкова, стал приглашать его и в другие свои картины – «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж». Снимался Мягков и у других режиссеров. Но ни один герой не стал настолько популярным, как Женя Лукашин. 

Главный фильм его жизни. Продолжение 

Андрей Мягков. Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 г. 
Андрей Мягков. Кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение», 2007 г.

Шло время, и Мягкову очень захотелось сделать продолжение истории, рассказанной в «Иронии судьбы». Он даже сам написал сценарий и принес его Рязанову, но тот отказался от этой идеи. Однако Мягков не сдавался – он пошел к Константину Эрнстуруководившему Первым каналом. И тот быстро нашел режиссера для нового фильма – им стал Тимур Бекмамбетов, а фильм назвали «Ирония судьбы. Продолжение».  

Правда, от сценария Мягкова там осталось мало, и это огорчило артиста. Однако он все же снялся в продолжении знаменитого фильма, хоть и не получил от этого той радости, которой ожидал. 

Главная женщина его жизни 

Анастасия Вознесенская. Кадр из фильма «Гараж», 1979 г.
Анастасия Вознесенская. Кадр из фильма «Гараж», 1979 г.

С Анастасией Вознесенской он познакомился, еще будучи студентом Школы-студии МХАТ. 17-летняя Настя затмила для 23-летнего Андрея всех красавиц, учившихся с ним на курсе, — и Ирину Мирошниченко, и Веру Алентову, и других. Он полюбил – с первого взгляда и, как оказалось, на всю жизнь. 

Мягков и Вознесенская – муж и жена вот уже более 55 лет. Андрей Васильевич, по рассказам коллег, не раз отказывался от интересных ролей в кино, если режиссер не хотел снимать его жену. Так он отказался от роли Нестора Петровича в картине «Большая перемена» — уговаривал режиссера снять Анастасию Вознесенскую в роли учительницы, но в итоге Нестора сыграл другой актер, Михаил Кононов. 

Стараясь утешить жену, которая была далеко не такой популярной и востребованной актрисой, как он, Мягков написал несколько детективных романов, — специально для нее, чтобы любимой было что читать! По его книге «Сивый мерин» даже сняли фильм, в котором сыграл Александр Домогаров. 

А потом взялся за кисть – и написал портрет жены. Недаром говорят – талантливый человек талантлив во всем. Мягков серьезно увлекся живописью, ему особенно удавались портреты, некоторые из которых и сегодня висят в домах Михаила Горбачева и Галины Волчек. 

Да, у них так и не родились дети. Зато у них были и есть многочисленные студенты – и Мягков, и Вознесенская долгое время преподавали в Школе-студии МХАТ. 

К сожалению, в последние годы их обоих подводит здоровье. Но, стоит одному из супругов захворать, как второй тут же бросается на помощь, трогательно ухаживает, находит нужных врачей. Так они живут – два немолодых человека, в глазах у которых светится любовь. Тихо, вдали от суеты, не посещая светские тусовки и не появляясь в модных ток-шоу. Друг для друга. Андрей Мягков однажды признался: «Счастье – даже не в том, что такой брак, а что такая женщина». 

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Андрей Мягковфильтр - 20 октябряЭльдар Рязанов
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Кто главная женщина в жизни Андрея Мягкова и почему «Иронию судьбы» не хотели пускать на экраны
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