Какие именно события в «Полете» и «Одесском пароходе» стали для Михаила Ефремова пророческими

Сериал «Полет» на канале ТНТ уже называют одним из самых мистических многосерийных фильмов на российском телевидении. И больше всего мистики в нем связано с персонажем Михаила Ефремова. Потому что картина, снятая еще до рокового ДТП, стала для него отчасти пророческой… Кстати, в сериале сыграл и его сын Никита Ефремов.

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О чем рассказывает сериал «Полет»

Многосерийный фильм рассказывает о том, как один неслучившийся полет не только спас жизнь героев, но и заставил их многое переосмыслить в своей судьбе.

По сюжету сериала сотрудники строительной фирмы должны были лететь в командировку в Пермь, но одна из работниц случайно перепутала аэропорты, и в итоге вся группа опоздала на рейс. Поначалу это вызывает у коллектива справедливое возмущение, но потом опоздавшие все-таки меняют гнев на милость. Ведь самолет, на который они должны были сесть, разбивается в авиакатастрофе…

После случившегося герои понимают, что Судьба подарила им шанс начать жить заново, исправив прежние ошибки. Только воспользуются ли они такой возможностью? Режиссер Петр Тодоровский не ищет легких путей и не использует стандартные драматургические шаблоны, когда герои обязательно должны исправиться…

В чем персонаж сериала «Полет» Игорь похож на самого Михаила Ефремова

А теперь внимание: сейчас будут спойлеры! Каждая серия многосерийного фильма посвящена отдельному персонажу. Во второй серии режиссер знакомит зрителей с Игорем Жабенко, роль которого и играет Михаил Ефремов. Этот персонаж, так же, как и артист, много лет пытается победить алкогольную зависимость. А еще Жабенко пропадает в казино, дерется и занимается всякими непотребными вещами.

Вообще, Ефремову достался очень многослойный образ. С одной стороны, он играет циничного, ироничного и насмешливого сотрудника, который выглядит аморальным в глазах окружающих. С другой — именно Игорь Жабенко больше всего рефлексирует на тему того, что он должен был погибнуть вместе с остальными пассажирами рокового рейса. Но судьба распорядилась иначе…

Чтобы загладить свою мнимую вину, по сюжету сериала «Полет» герой Михаила Ефремова решает подружиться с семьей, потерявшей в авиакатастрофе своих родственников. И для этого предлагает спасти их дом от кредиторов. Невольно вспоминается эпизод, когда Михаил Ефремов обещал купить дом маме Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера.

Понятно, что в свете последних событий любая реплика, произнесенная Михаилом Олеговичем, наполняется особым смыслом. Или зритель просто ищет его, списывая все на злой рок… Как говорится, притягивает ситуацию за уши!

Например, по сюжету сериала в состоянии алкогольного опьянения Игорь произносит горькую фразу: «Почему они умерли, а я живу? Может, потому что меня любит Бог…»

Наверняка, примерно с такой же фразой Михаил Ефремов обращался к погибшему Сергею Захарову. На суде жена Михаила Олеговича Софья Кругликова рассказывала, что первые дни после ДТП актер в буквальном смысле рыдал, посвящал водителю, ушедшему в иной мир по его вине, стихи.

В покаянном письме жене Сергея Захарова Маргарите, которое артист написал уже из колонии в Белгородской области, он признался: не проходит ни одного дня, чтобы он не думал о погибшем.

Символично, что по сюжету сериала «Полет» герой Ефремова тоже садится за руль пьяным. Только жертвой зеленого змия становится не незнакомый человек, а его собственный десятилетний сын. Мальчик погибает в автокатастрофе.

На протяжении всей своей жизни Игорь Жабенко, терзаемый чувством вины, несет свой крест, именно поэтому его персонаж так близко к сердцу принимает произошедшую трагедию. Помогая семье погибших в авиакатастрофе, он стремится компенсировать свою вину перед ушедшим сыном.

Сам же Михаил Ефремов в своем письме обращался с извинениями к сыну Сергея Захарова Валерию. Артисту тоже предстоит жить с чувством вины.

Мистика фильма «Одесский пароход»

Интересно, что в фильме «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, показанного на канале «Россия» в январе 2020 года, тоже присутствуют «пророческие» эпизоды. Так, по сюжету герой Михаила Ефремова попадает в тюрьму, а в последних кадрах Михаил Жванецкий уходит из одесского дворика, размахивая своим старым легендарным портфелем.

Никто и предположить не мог, что в июне 2020 года Михаил Олегович станет виновником ДТП со смертельным исходом, после которого в автокатастрофе погибнет курьер Сергей Захаров. А уже в сентябре его осудят на восемь лет лишения свободы. Хотя апелляция скостит этот срок на полгода.

В ноябре этого же года Землю покинет и Михаил Жванецкий, так же как он и покинул и одесский двор, держа в руках портфель.

Возможно, все эти совпадения случайны. А быть может, с помощью съемок фильмов Судьба действительно хотела предупредить Михаила Олеговича о последствиях его зависимости. Сказать, что еще не поздно «сделать остановку», как поется в известной советской песне. Но артист не услышал ее предупреждений вовремя.

Впрочем, сериал «Полет» апеллирует к сознанию всех зрителей. Задумайтесь о своей жизни, скажите дорогим людям: детям, родителям, друзьям, да и просто авторитетным для вас личностям, как вы их любите. Потому что потом может быть слишком поздно…

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