Как выглядит распорядок дня в колонии, где сидит Михаил Ефремов

10 ноября Михаилу Ефремову исполнилось 57 лет. Отметил его артист в СИЗО города Белгорода, где он проведет две недели на карантине перед отправкой в места не столь отдаленные. Отбывать наказание за смертельное ДТП Михаилу Олеговичу предстоит в исправительной колонии Белгородской области.

Мамаев и Кокорин рекомендуют

Напомним, суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам колонии общего режима. Адвокат звезды Владимир Васильев сообщил нам, что отбывать наказание его клиент будет в исправительной колонии № 4 Белгородской области.

Эта колония находится в поселке Алексеевка, тут сидели за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Когда-то здесь была зона строгого режима, поэтому территория, помимо заборов, окружена еще и рвами. Теперь же это зона для первоходок — тех, кто впервые отбывает наказание. Колония на хорошем счету, не зря сюда отправляют звезд — знают же, что вместе с ними нахлынут журналисты.

По прибытии в колонию Ефремов получит робу и четкое расписание на день, который начинается с зарядки. Что касается работы, то всем необходимо трудиться по 8 часов в день с перерывом на обед. Кокорин и Мамаев работали упаковщиками, а в свободное время тренировали других заключенных, благо на зоне есть поле. Если не уважаешь футбол, можно играть в волейбол. Также оборудован спортивный уголок с тренажерами — тоже на свежем воздухе.

Сейчас появился новый вид трудовой деятельности: изготовление медицинских масок и одноразовых костюмов защиты. Кроме того, заключенные в этой колонии работают на производстве стирального порошка, керамзитобетонных блоков, круп, пошиве спецодежды (ее-то и упаковывали футболисты). В исправительных учреждениях заключенные трудятся, кстати, не бесплатно — они получают зарплату, которая не может быть меньше МРОТ (12 130 рублей в месяц).

Потратить деньги на провизию можно на территории, тут есть ларек. Известному заключенному могут пойти навстречу и устроить на работу в библиотеку или даже специально под него придумать должность — к примеру, руководителя художественной самодеятельности. В колонии большой клуб с вместительным зрительным залом, так что есть где развернуться в плане театральных постановок. Книги, журналы и газеты — в изобилии, можно и подписку оформить на интересующие задания. На территории также есть храм, что очень важно для верующего Ефремова — последнее время он редко бывал в церкви и планирует теперь исправиться.

Павел Мамаев отмечал, по сравнению с пребыванием в СИЗО в колонии немало плюсов: «Не сидишь без дела, много времени проводишь на свежем воздухе. Благодаря этому даже спится по-другому». Кстати, о сне: зеки здесь спят в казармах примерно по 20 человек в одном помещении, где стоят кровати в два яруса. Есть общий телевизор. У каждого — своя кровать, тумбочка. Говорят, драк в этой колонии сроду не было, поэтому любой заключенный, в том числе и звездный, может за здоровье не опасаться. К тому же кормят хорошо, посылки с воли принимают в неограниченном количестве.

Деньгами будет управлять жена

Ефремову положено 6 длительных свиданий в год — жена, дети смогут приезжать и жить вместе с актером до трех дней. Для этого в колонии есть специально оборудованные комнаты отдыха, где можно даже самим готовить. Кроме этого, есть еще 6 коротких свиданий с родней по 4 часа — это тоже норма на год. Правда, на время пандемии свидания с родственниками отменены: это правило действует, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. В то же время посылки и передачи никто не отменял, поэтому жена и друзья Ефремова уже собирают ему провиант и книги.

А в это время его адвокаты готовят кассационную жалобу на приговор. Кроме того, во время одной из ближайших встреч с юристами Ефремов по просьбе своей жены Софьи Кругликовой должен подписать доверенность на управление его денежными счетами. Кругликова работает, но, чтобы обеспечить прежний уровень жизни трем несовершеннолетним детям, а также помогать мужу, ей необходимо получить доступ к счетам супруга.

Распорядок дня в колонии № 4

6.00 — 6.15 — подъем, заправка коек, утренний туалет

6.15 — 6.30 — зарядка

6.30 — 7.25 — завтрак

7.25 — 7.55 — проверка

8.00 — 16.45 — работа (час перерыв на обед)

16.45 — 17.00 — баня

17.00 — 17.30 — проверка

17.30 — 18.30 — ужин

18.30 — 20.30 — культурно-массовые, спортивные, воспитательные мероприятия

20.45 — 21.45 — личное время, просмотр телепередач

21.00 — 21.30 — уборка в отрядах

21.30 — 21.45 — вечерний туалет

22.00 — отбой

Смотрите также