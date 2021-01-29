Наследство Василия Ланового: квартира на Арбате и подмосковный дом

Teleprogramma.pro рассказывает о том, кто может претендовать на наследство известного актера.

28 января не стало великого актера, народного артиста СССР Василия Ланового. Бесстрашный Павка Корчагин в фильме по роману «Как закалялась сталь», романтичный Артур Грей в красивой сказке «Алые паруса», страстный Алексей Вронский в «Анне Карениной», любящий свою Родину Иван Варавва в «Офицерах» — у каждого был свой Лановой. Хотя сам актер признавался, что одна из самых любимых его ролей – это отдыхающий на пляже, восклицающий «Красиво плывут, вон та группа в полосатых купальниках» в комедии «Полосатый рейс».

Автору этих строк довелось побывать на творческом вечере Василия Ланового в Московском Доме книги пару лет назад. Он запомнился бодрым, подтянутым и эрудированным. С воодушевлением читал стихи и подробно отвечал на все вопросы зрителей.

Из-за чего Василия Ланового чуть не выгнали из Щукинского училища…

Василий Семенович рассказал, что Павку Корчагина должен был сыграть Георгий Юматов, но он заболел. И роль досталась Лановому. Кстати, из-за съемок в фильме «Павел Корчагин» артиста, обучающегося тогда в Щучинском училище, чуть не выгнали оттуда. Ведь студентам было строго-настрого запрещено сниматься в период обучения, но Ланового отстояли всем миром. Кстати, с Юматовым они встретились на съемках фильма «Офицеры».

Также в тот вечер Василий Лановой вспомнил, как получил ту легендарную эпизодическую роль в комедии «Полосатый рейс». Тогда актер со своей женой гуляли по пляжу Аркадия в Одессе. В эти дни в городе как раз проходили съемки комедии «Полосатый рейс».

«Вася, сыграй короля эпизода»

Василий Лановой рассказал, что в Аркадии к нему подошел режиссер со словами: «Вася, сыграй мне короля пляжа. Ты, конечно, играешь преимущественно большие роли. Но иногда один эпизод переживает любую взрослую роль». Лановой согласился и справился с ролью замечательно.

И конечно, артист практически всю жизнь оставался верен театру Вахтангова. Одни из самых пронзительных его спектаклей – «Последние Луны» и «Посвящение Еве».

Сам Василий Лановой практически полвека посвятил одной женщине – актрисе Ирине Купченко, с которой вырастил двух прекрасных сыновей: Александра и Сергея. К сожалению, Сергей ушел из жизни восемь лет назад. У него осталась внебрачная дочь Анна.

О существовании дочки Сергей Лановой узнал еще при жизни. Она появилась на свет в результате его короткого романа с жительницей Архангельска Жанной. Вся семья внучку признала, тем более после проведения генетической экспертизы, доказывающей ее родство с Лановыми.

Ирина Купченко и Василий Лановой не чаяли в Ане души: водили в театры, дарили книги, старались дать все самое лучшее. Девочка постоянно гостила в Москве, где ее знакомили с культурными достижениями столицы. Сейчас Анне уже 21 год.

Что оставил Василий Лановой семье

Конечно, такой ответственный человек, как Василий Лановой не мог не позаботиться о будущем своей семьи.

Артист купил дом в Подмосковном поселке Внуково, который стоил около миллиона долларов. Сейчас, по неофициальным данным, такой дом может стоить и все полтора миллиона.

В Москве актер вместе с женой жил неподалеку от Арбата, где находится театр Вахтангова. Туда он, конечно, ходил пешком…

Кто же может теперь претендовать на имущество ушедшего актера?

«Наследниками первой очереди являются сын и жена. Если бы их не было, то наследницей второй очереди как раз выступает внучка. При отсутствии завещания и жена, и сын имеют право в равных долях получить имущество. Внучка как наследница второй очереди может претендовать на него только в том случае, если указана в завещании», — поясняет юрист Тимур Маршани.

— А теоретически она может судиться за наследство, хотя ее связывали теплые отношения с дедом и бабушкой…

— Обратиться в суд то она может, но перспектива судебного разбирательства нулевая. Обязательная доля наследства перешла бы ей, если бы она находилась на иждивении у Василия Ланового как нетрудоспособная, либо, например, если у нее бы отсутствовал законный представитель, а опекуном бы являлся Василий Семенович.

— А что вы можете сказать о творческом наследии артиста?

— Творческие и интеллектуальные права тоже принадлежат и супруге, и сыну в равных частях. Поэтому права на авторство, использование и применение его изображения (Василий Лановой же постоянно участвовал во всех парадах, официальных мероприятиях, был лицом правоохранительных органов) принадлежат родственникам, которые могут получать дивиденды в течение десяти лет.

Но, наверное, вопросы наследства — это последнее, о чем сейчас думают родные и близкие актера. Они ценили его не за материальные блага…

Невольно вспоминаются слова самого известного героя Василия Ланового: «Если вам когда-нибудь скажут, что Павка Корчагин сложил оружие или умер, не верьте, это брехня», в которые так хочется верить…

Светлая память Актеру!

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