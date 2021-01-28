Погибшие дети, любимые жены и безответно влюбленная поклонница Василия Ланового

Актер Василий Лановой всегда пользовался успехом у женщин. Неизменно подтянутый, с аристократичными манерами, настоящий джентльмен, он моментально влюбляет в себя представительниц прекрасного пола. Несмотря на эффектную внешность, славу и талант, женщин в судьбе Ланового было не так много. Но зато каких! С ними связаны не только счастливые, но и трагические моменты.

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Татьяна Самойлова

Первой официальной женой Василя Ланового стала актриса Татьяна Самойлова, — его однокурсница, с которой он познакомился еще в Щучинском училище. Оба талантливые и темпераментные, они сразу же заметили друг друга, а поженились в 1955 году. Актерская Фортуна баловала обоих. (В те годы Татьяна Самойлова снялась в фильме «Летят журавли» Михаила Калатозова, а Лановой – в картине «Павка Корчагин»). Она же и их разлучила: актеры постоянно пропадали на съемках, не уделяя друг другу достаточно внимания.

Страх потерять блистательную творческую карьеру стал причиной того, что Татьяна Самойлова отказалась от материнства. Втайне от мужа она сделала аборт. Как выяснилось впоследствии, пара ждала двойню. Этого шага любимой женщине Василий Лановой простить не смог, и супруги расстались.

Тамара Зяблова

Со второй женой – актрисой Тамарой Зябловой тоже связана довольно трагическая история. Ей Василий Лановой подарил настоящие мгновения счастья.

Когда актер снимался в фильме «Алые паруса», он решил повторить подобное чудо и в реальной жизни. Несмотря на то что знаменитая сцена с прибытием корабля с алыми парусами должны была сниматься в Коктебеле, артист уговорил капитана судна поднять их в Ялте. На тот момент Тамара Зяблова находилась там на съемках.

Местные жители и отдыхающие, завидевшие корабль вдали, конечно, были в восторге, а сама Тамара – невероятно счастлива.

Когда же Василий Лановой сошел на берег неподалеку от санатория «Актер», его супруга призналась в том, что Лановой и его команда разбудили всю Ялту.

В счастливом браке актеры прожили десять лет. Но судьба распорядилась так, что Тамара и представители съемочной группы фильма, в котором она снималась тогда, погибла в автокатастрофе. В тот трагический момент она носила под сердцем ребенка.

Ирина Купченко

Третьей и последней женой актера стала актриса Ирина Купченко, с которой Василий Лановой прожил больше 50 лет. Именно с ней он и познал счастье отцовства. В 1973 году у супругов появился сын Александр, в 1976-м – сын Сергей.

Но и здесь вмешался злой рок. У Сергея был брат-близнец, который умер при рождении. А в 2013 году из жизни ушел и сам Сергей, что стало большим ударом для Василия Ланового. Пережить горе ему, конечно, помогла жена и любимое дело.

Поклонница Зинаида…

Пожалуй, на этом можно было поставить точку. Но есть еще одна легенда о некой пианистке театра Вахтангова Зине, которая всю жизнь беззаветно любила актера, ничего не требуя взамен. Как Галина Бениславская любила Сергея Есенина… Хотя если поэт считал Галину своим другом, то в истории с Зинаидой и Василием Лановым все было гораздо сложнее.

Существует байка, что однажды Зина даже заселилась в номере, куда должен был приехать кумир. И когда актер прибыл в гостиницу, на входе ему сказали, что его ждет жена… Артист, конечно, возмутился, что мол, быть такого не может… И в итоге влюбленной женщине пришлось уйти…

Также рассказывают, что раньше на Арбате, где находится театр Вахтангова, можно было заказать именную плиту. В основном такой привилегией пользовались звезды, да и стоило это больших денег.

И тогда небогатая Зина тоже заказала себе подобную плиту со своим именем – прямо рядом с именной плитой Василия Ланового. Таким образом она захотела стать хоть чуточку ближе к мужчине, которого всегда боготворила!