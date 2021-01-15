Большой загородный дом и трехкомнатная квартира: какое наследство оставил Борис Грачевский

Адвокат рассказала Teleprogramma.pro, кому может достаться имущество Бориса Грачевского и как будет решаться вопрос с авторскими правами на его произведения.

Год начинается с трагических потерь. Вслед за актером Владимиром Кореневым от нас ушел основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Причиной его смерти снова стала коронавирусная инфекция.

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Наверное, на постсоветском пространстве нет ни одного человека, который бы не слышал знаменитые строчки «Мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории увидеть не хотите ли?» Так обычно начинается киножурнал «Ералаш» — сборник коротких юмористических новелл для детей, первый выпуск которого появился в 1975 году.

Его основателями стали сам Борис Грачевский и драматург Александр Хмелик. А вот делать сатирический киножурнал для детей предложила режиссер Алла Сурикова. Она же выдвинула идею назвать его «Фитилек» по аналогии с киножурналом «Фитиль», только для юного поколения. Но главный редактор «Фитиля» Сергей Михалков выступил против такого названия.

И тогда дочь Хмелика предложила назвать киножурнал для детей «Ералаш». На этот раз, правда, был не очень доволен тогдашний председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по кинематографии Филипп Ермаш, чья фамилия практически рифмовалась с названием журнала. Но в итоге он не стал возражать, и название «Ералаш» прижилось.

«Ералаш» дал путевку в жизнь огромному количеству одаренных детей. Так, в первых выпусках киножурнала снимались будущая известная актриса Анна Цуканова-Котт, певец Влад Топалов, участница группы «Тату» Юлия Волкова.

Впоследствии Грачевский выступит режиссером и двух собственных полнометражных фильмов: «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония».

Вообще, казалось, что Фортуна всегда будет благоволить Борису Грачевскому. И смерть никогда его не догонит.

Ведь еще в армии Грачевский получил тяжелую травму — перелом свода основания черепа, после чего даже пережил клиническую смерть. Он вспоминал, как летел по туннелю, но потом какая-то неведомая сила вернула его на Землю.

В 2018 году Борис Грачевский заболел раком кожи: перенес несколько операций и курс химиотерапии. Тогда выбраться с того света ему помогла его молодая жена Екатерина Белоцерковская. В одном из своих интервью Грачевский вспоминал ее слова: «Даже не думай умирать, живи». И основатель «Ералаша» давал ей обещание жить. Но в этот раз не сдержал его…

Однако Борис Грачевский позаботился о будущем своей семьи. Известно, что в 50 километрах от Москвы Грачевский владел 17 сотками земли и загородным домом около 300 кв. м. Там имеется столовая, гостиная, комната отдыха с камином, а также детская. На приусадебном участке разбиты клумбы, можно увидеть цветники и композиции из камней.

Еще один загородный дом режиссер оставил жене Анне.

Кроме того, Грачевский являлся владельцем трехкомнатной квартиры на улице Гиляровского, примерная стоимость которой составляет 17 миллионов рублей.

На наследство Бориса Грачевского могут претендовать его дети: 48-летний сын Максим, 41-летняя дочь Ксения от первой жены Галины Грачевской, с которой он прожил в браке 35 лет. 8-летняя дочь Василиса, рожденная от второй жены Анны Панасенко, и сын Филипп, появившийся на свет в апреле этого года от нынешней супруги Екатерины Белоцерковской. И конечно, сама Екатерина.

Кроме того, несомненно, будет решаться вопрос по поводу авторских прав на киножурнал «Ералаш».

Вот что по этому поводу говорит юрист Жанна Маргулис.

«Если родителей Бориса Грачевского нет в живых, то наследство будет распределяться между всеми детьми и его третьей супругой. При наличии у Грачевского завещания, вероятнее всего, начнутся судебные разбирательства. Если завещание все-таки отсутствует, то наследство будет делиться в равных долях. Супруга имеет право на половину всего имущества, нажитого в браке, а оставшаяся часть этого имущества будет делиться между всеми детьми и ей. Что касается имущества, приобретенного до третьего брака, то все достаточно сложно. Если сейчас будет выявлено имущество, нажитое с супругами в предыдущих союзах, то две бывшие жены Бориса Юрьевича смогут на него претендовать. Представьте, что сейчас выяснится, что у Грачевского есть дом на Багамах, купленный в 70-х. Тогда супруга, в браке с которой приобретался этот дом, имеет право пойти в суд, выделить супружескую долю, а оставшаяся часть будет распределяться между наследниками. Что касается авторских прав, по моему мнению, это будет самым сложным наследством, так как чем больше наследников, тем сложнее найти компромисс. У Грачевского колоссальное количество произведений, он создал очень много всего. Это действительно был талантливый человек. Если сейчас его дети начнут спорить из-за каждой серии, то адвокатов ждет непростой процесс».

В одном из своих последних интервью Борис Грачевский советовал читателям чаще улыбаться, признавался, что сам живет на солнечной стороне жизни и призывал перейти на нее. Наверное, нам всем стоит последовать его совету…

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и друзьям Бориса Грачевского.

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