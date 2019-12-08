Как живет Виталина Цымбалюк-Романовская после развода с Арменом Джигарханяном 

Казалось, в этом разводе участвовала вся страна. Можно сказать, что семейная драма Виталины Цымбалюк-Романовской и ее теперь уже экс-супруга Армена Джигарханяна с экранов телевизоров проникла в каждый дом. На федеральных каналах вышло свыше сотни (!) различных телепроектов, так или иначе имеющих отношение к скандальной теме. Спустя два года страсти поутихли. Что же сейчас происходит в жизни Армена Борисовича и Виталины Викторовны?

Женская история

Виталина до свадьбы была знакома с Арменом Борисовичем целых 16 лет, а когда у Джигарханяна случился инсульт, женщина стала жить с ним и ухаживать за пожилым артистом. Романтическая версия такова: актер убедился в преданности поклонницы - молоденькой пианистки из Киева, которая выходила его после болезни (вставала ночью, чтобы дать таблетку, делала массаж, вернула к активной жизни). Вот мужчина и поддался чувствам. Вначале пианистка Виталина стала музыкальным руководителем Драматического театра Джигарханяна, потом женой, а через два года брака - директором. Ежемесячная зарплата Джигарханяна в театре тогда была 80 тысяч рублей, а у Цымбалюк-Романовской - около 300 тысяч. Кроме того, в театре работали мама и папа Виталины, также она продюсировала не имеющие отношения к театру Джигарханяна антрепризные спектакли.

После развода Цымбалюк-Романовская стала зарабатывать на ТВ: свою прежнюю месячную зарплату она получала за часовое телеинтервью. Когда деньги заканчиваются, она вновь появляется в эфире с очередным «эксклюзивом»: например, на днях в шоу «На самом деле» выясняли, изменяет ли Виталина Прохору Шаляпину и изменяет ли он он ей. Напомним, именно Прохор стал ухажером 40-летней Цымбалюк-Романовской. В искренность их чувств верят не все: кто-то считает эти отношения пиар-романом ради заработков, другие искренне желают Прохору и Виталине побыстрей родить общего ребенка. Люди, близко знакомые с парой, рассказывают, что Виталина по-настоящему влюблена в 36-летнего Прохора, который, однако, пока не готов к официальному браку.

Виталина честно призналась «Телепрограмме»: «Прохор — непростой человек, сильная, сформировавшаяся личность. Я знаю, что нельзя даже пытаться что-либо исправить в человеке. Либо вы принимаете его как явление, либо ищите другого. Мне он нравится, и я его принимаю».

Что ж, пожелаем Прохору и Виталине наконец-то остепениться и порадовать поклонников настоящим пополнением в семействе, а не фальшивыми беременностями.

Мужская история

84-летний Армен Джигарханян остается президентом и худруком драматического театра, который носит его имя. Сетует, что не может часто появляться в театре из-за состояния здоровья, но постоянно на связи с директором и режиссерами. Периодически народный артист СССР оказывается в больнице, где проходит лечение, так как у него несколько хронических заболеваний, включая сахарный диабет и проблемы с сосудами.

В личной жизни Джигарханяна случились большие перемены. До свадьбы с Виталиной Армен Борисович 48 лет состоял в браке с Татьяной Власовой. Ради женитьбы на молодой пианистке Виталине случился скандальный развод и громкий раздел имущества с Татьяной. И вот недавно Армен Джигарханян воссоединился с Власовой, заявив: «Рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!»

Это неожиданное воссоединение стало для Армена Борисовича спасительным: он не терпит чужих людей рядом, а ему необходим уход. «То, что цементировалось 50 лет, невозможно разрушить за два года», - считает пасынок артиста Степан Джигарханян. Мужчина говорит, что о браке с Виталиной Армен Борисович уже и не вспоминает. Хотя тут есть что вспомнить: как известно, Джигарханян подал на развод с Цымбалюк-Романовской, обвинив ее в присвоении имущества и его денег. Пару развели, но квартиры Виталины остались за ней: а это две однушки и трехкомнатная жилплощадь на Рублевском шоссе. Цымбалюк-Романовская утверждает, что купила их на свои средства, а по версии стороны актера, все три квартиры Виталины приобретены на сбережения Джигарханяна. Но собственность на недвижимость была оформлена Цымбалюк-Романовской до вступления в брак, а значит, принадлежит только ей. Кстати, рублевскую трешку женщина оформила на себя за день до регистрации брака.