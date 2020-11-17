Кому может достаться квартира Романа Виктюка, в которой раньше жил внук Сталина

Еще одна трагическая новость. Во вторник, 17 ноября, коронавирус отнял жизнь у выдающегося театрального режиссера Романа Виктюка. На его счету около 200 спектаклей, поставленных в разных коллективах.

Постановка Романа Григорьвича «Служанки» 1988 года в свое время стала знаковым событием в театральном мире. Это был первый спектакль театра «Сатирикон» после ухода из жизни Аркадия Райкина. Как вспоминал тогда сын мэтра Константин Райкин — эта постановка, которую называли театральным манифестом, должна была стать бомбой.

И так действительно случилось. Уникальность спектакля заключалась не только в том, что все женские роли в нем играли мужчины, но и в том, что он стал неким гимном свободе, протестом против тоталитарного рабства, что в 80-е годы воспринималось как вызов времени.

Чтобы пьеса обрела сценическое воплощение, творческая команда репетировала днями и ночами. Сам Константин Райкин подчеркивал, что когда Роман Виктюк отсутствовал на репетициях, казалось, что не хватает главного солирующего инструмента. И эти пустоты было нечем заполнить.

Так, последние годы режиссер обосновался в московской квартире, где ранее жил внук Иосифа Сталина Василий Бурдонский. Роскошная квартира с высокими потолками, оформленная в стиле сталинского ампира, находится по адресу Тверская, 4.

Недвижимость досталась Роману Виктюку благодаря актеру Михаилу Ульянову, который попросил тогдашнего мэра Юрия Лужкова отдать ее именитому режиссеру. Градоначальник, конечно, не отказал.

Интересно, что сам Ульянов в это же самое время репетировал роль Иосифа Сталина в спектакле Виктюка «Уроки мастера» в Театре им. Вахтангова.

Как бы это пафосно ни звучало — всю свою жизнь Роман Виктюк посвятил искусству. Семьи у него не было — ни жены, ни детей нет.

Кому же теперь может достаться элитная квартира Романа Григорьевича? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила адвокат Жанна Маргулис.

«Если есть завещание, то наследование будет проходить по нему. Если его нет и нет наследников первой очереди — всегда могут найтись наследники второй и третьей. Вторая очередь — братья/сестры, племянники/племянницы, а третья очередь — дяди/тети и двоюродные братья и сестры. В таком случае сами наследники должны знать, что они наследники. И, соответственно, заявить свои права на наследство. Если никто не заявляет такое право или отказываются от него в течение полугода, тогда имущество становится выморочным. То есть обращается в доход государства».

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и друзьям Романа Виктюка…

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