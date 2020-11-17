Умер народный артист России режиссер Роман Виктюк

17 ноября умер известный театральный режиссер Роман Виктюк, народный артист России и Украины. Эту информацию подтвердили в театре, который носит его имя. Мужчине было 84 года.

Известно, что несколько недель назад режиссер попал в больницу с коронавирусом и, кроме того, имел ряд сопутствующих заболеваний. Как сообщает интернет-канал Mash, он скончался от последствий перенесенной инфекции. Якобы утром 17 ноября Романа Григорьевича перевезли из одной больницы в другую: из реанимации в госпиталь, где он должен был долечиваться. Состояние мужчины перешло из тяжелого в средней тяжести и появилась надежда, что он выкарабкается. Однако после транспортировки артисту неожиданно стало плохо, после чего он умер.

За свою жизнь Виктюк поставил не менее сотни спектаклей в десятке театров. Больше всего, конечно, в своем собственном, который основал в 1996 году. Также работал в «Современнике», Театре имени Вахтангова и МХАТе, поставил несколько телевизионных фильмов.

Добавим, что у артиста не было ни жены, ни детей. В своей жизни они имел романы с известными актрисами, но так и не вступил в брак. А что касается потомков, то таковыми он считал своих учеников. Похоронят Виктюка в родном Львове.

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