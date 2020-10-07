«Шоу-бизнес во мраке»: Лоза, Дробыш и другие звезды рассказали о второй волне коронавируса

С начала пандемии убытки организаторов концертов составили около пяти миллиардов рублей. При этом из-за коронавируса было отменено около 400 концертных мероприятий. И, судя по всему, грядет вторая волна, которая может нанести еще один сокрушительный удар по отечественному шоу-бизнесу. О жестких карантинных мерах речи пока не идет, но организаторы светских событий начинают отменять их один за одним.

Какое будущее ждет нашу культуру? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к отечественным музыкантам.

Продюсер Виктор Дробыш обозначил все происходящее словом, которым Виктор Пелевин назвал пятилапого пса в своем романе Generation P. Пока этот персонаж спит, все идет своим чередом. Но как только этот пес просыпается, то всем наступает п…ц.

«Конечно, эта тяжелая ситуация коснулась всех: и моих, и чужих артистов. Но больше всего это коснулось меня и других продюсеров, кто оплачивает все эти простои, — поясняет Виктор Дробыш. — Мы не попали под государственную поддержку. Однако есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Поэтому плакать не приходится. Мы просто работаем, ничего не получая какое-то время. Но я надеюсь, что если мы все равно занимаемся любимым делом, то все будет здорово». больше по теме Мужа Анны Седоковой изолировали из-за подозрения на коронавирус Тест баскетболиста Яниса Тиммы оказался условно-положительным.

Катя Лель: «Нас всех обрекли на выживание»

В начале октября певица Катя Лель выступила с сольным концертом. Пока артистка успела зарядиться теплой энергетикой зрителей, но то ли еще будет? Будущее нашего шоу-бизнеса весьма туманно.

«Я выразила публике благодарность за то, что собрался полный зал. Притом на рекламу отводилось не так много времени – всего неделя. Но настрой публики был настолько искренним и теплым, как будто бы у меня был день рождения или Новый год, — признается Катя Лель. — Чувствовалось огромное желание людей жить и радоваться каждому мгновению. Я очень признательна за то, что зрители провели этот день со мной».

— Что вы думаете о том, что сейчас отменяются мероприятия, а школьников распустили на каникулы, и возможно, переведут на дистанционное обучение?

— Это все было ожидаемо. Я переживаю только за то, что наши поколения не будут такими, какими мы хотим: умными и образованными. Кто-то нам в этом постоянно мешает. Меня это сильно пугает и действительно настораживает.

— Как вы думаете, какое будущее ждет нашу эстраду?

— Шоу-бизнес полгода пребывал во мраке. И никто ничего не знает о завтрашнем дне. Поэтому весь творческий мир в растерянности. Шоу-бизнес полгода находился без работы. И неизвестно, что будет дальше. Поэтому все обескуражены и хотят понимать, что нас ждет завтра, что произойдет с нашими семьями, что будет в этом мире.

Юрий Лоза: «Сейчас все можно свалить на пандемию»

Все происходящее также не внушает Юрию Лозе оптимизма. И на вопрос, что же будет с нашими музыкантами, если на повестке дня снова появятся жесткие карантинные меры, артист ответил так:

«То же самое, что и со всеми остальными. Будем страдать. Если люди не могут зарабатывать по-другому, то что они должны делать, переквалифицироваться, что ли? Это я могу написать статью в журнал и заработать хоть какие-то деньги. Мои песни крутят на радио, и я получаю небольшие авторские гонорары, — поясняет Юрий Лоза. — А вот как быть с простыми исполнителями? Всем будет очень тяжело в этой ситуации».

— А можно ли заработать на выпуске собственных дисков?

— В Москве практически нет ни одной фирмы, которая бы выпускала компакт-диски. Никому это не надо, никто их не покупает. Все сейчас скачивают музыку в Интернете. Если и удается что-то заработать через Сеть, то это хорошо, чтобы хоть как-то монетизировать свой контент. Сейчас много проходимцев, которые не хотят ни за что платить. На куче сайтов можно скачать песни Лозы, но никакой из них мне не приносит ни копейки. И бороться с этим я не хочу. Благодаря нашим авторским правам не умрешь с голоду – и то хорошо.

Некоторым артистам, конечно, следует подумать еще о какой-то другой форме заработка. Я вообще считаю, что коронавирус закончится, как только перестанут выплачивать зарплату врачам. На пандемию сейчас можно свалить абсолютно все. Завод не работает – коронавирус виноват, снизились доходы населения — опять же вина пандемии. Я вообще не верю в его существование. Это такая индульгенция, которая выдается на все проколы.

— Как из-за пандемии пострадали ваши доходы?

— Я все лето сидел без работы. Мы не можем провести концерты, поскольку нам разрешено заполнять половину зала, а это невыгодно. Если я еще могу провести концерт и как-то свести концы с концами, то простому музыканту не хватает одного сольника в месяц. Его зарплата не позволяет ему с одного концерта прокормить семью.

Да и я не могу похвастать высокими доходами. Размер моей пенсии составляет 16 000 рублей. У нас нет домработницы. Мы сами стираем, гладим, и уже давно живем в режиме экономии.

Ну, а Teleprogramma.pro желает всем нашим читателям здоровья!