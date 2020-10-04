Мужа Анны Седоковой изолировали из-за подозрения на коронавирус

4 октября баскетбольный клуб «Химки» сообщил о том, что после проведенного накануне теста на коронавирус у троих игроков был выявлены условно-положительные результаты. Среди них оказался и 28-летний Янис Тимма, который недавно женился на 37-летней певице Анне Седоковой.

«Полученный материал был отправлен на дополнительное исследование в подразделение Роспотребнадзора. У Джордана Мики клинических симптомов заболевания нет, а Евгений Воронов и Янис Тимма имеют жалобы на легкое недомогание. Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей», — рассказали в клубе.

Ни Седокова, ни ее молодой муж пока заболевание не прокомментировали. Зато утром певица поделилась с подписчиками в «сториз» смесью, которая, по ее словам, спасает ее иммунитет. Артистка употребляет ее натощак после пробуждения, снадобье состоит из куркумы, имбиря и меда.

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Однако народные средства вряд ли уберегут звезду и ее мужа от коварного коронавируса. Поклонники Седоковой взволнованы, так как Анна ведет активную светскую жизнь и встречается с большим количеством людей.