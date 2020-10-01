На Эльмана Пашаева совершено нападение

Правозащитник связывает это со своим недавним высказыванием о коррупционерах.

На Эльмана Пашаева напали перед входом в здание телеканала «360». Известно, что бывшего адвоката Михаила Ефремова облили фекалиями. Об этом рассказал сам правозащитник в ходе онлайн-пресс-конференции. Эльман Пашаев пообещал рассказать общественности, кто является заказчиком по делу Михаила Ефремова.

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Нападение же Пашаев связывает со своим недавним высказыванием о том, что будет разоблачать взяточников и коррупционеров, связанных с делом Ефремова. По словам Эльмана, к тому же три дня назад он получил важный засекреченный документ.

Также известно, что нападавшего зовут Илья и он выронил свое удостоверение личности. И Пашаев успел догнать его и взять документ.

Эльман Пашаев уверен, что через Илью можно будет выйти на заказчиков дела Михаила Ефремова. Правозащитник готов выслушать нападающего.

Также он уверен в том, что, совершая нападение, злоумышленники хотели сорвать пресс-конференцию.

По словам самого правозащитника, запугать и остановить его невозможно. И недоброжелатели замучаются делать это. Сейчас на месте инцидента работают правоохранительные органы.