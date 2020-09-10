Но тут слово взял Пашаев: мемы и приколы про адвоката Ефремова

Теперь защитника актера знает вся страна, пару месяцев он щедро подкидывал пользователям поводы для анекдотов и шуток.

Михаил Ефремов получил 8 лет тюрьмы. Приговор оказался настолько суровым, что актер заявил, что адвокат его «подставил». Пожалуй, это единственное, в чем вся страна соглашается с Михаилом Олеговичем.

За работой Эльмана Пашаева следили и те, кто переживал за актера и те, кто высказывался резко негативно: каждое новое заявление — анекдот в соцсети, каждое заседание — новые мемы.

Пока разбирались в громкой аварии, накопилась целая коллекция приколов, часть из которых адвокату явно пришлась по душе, он даже поделился ими на своей странице в Instagram.

Портал Teleprogramma.pro собрал последние шутки про защитника и это тот случай, когда лучше один раз увидеть.

Немного скучной статистики:

Помощь тоже может быть разной….

В любом деле важен нестандартный подход: умение думать на перспективу, читать между строк, дружить с инопланетянами.

И тогда можно убедить окружающих в чем угодно.

А эта шутка пришлась по душе самому защитнику, Эльман Пашаев даже поделился картинкой на свой страничке в соцсети.

Надо сказать, что подписчики не разделили юмор юриста, многие признаются, что разочарованы не только результатом его работы с Ефремовым, но и поведением Пашаева.

Анекдоты на тему процесса над актером подливают масла в огонь…

А это пример того, что будет, если к Пашаеву и Ефремову добавить Лукашенко и Фургала.

Юмор на эту тему юристу по душе, он делится на страничке самыми веселыми мемами и анекдотами на данную тему.

Финал у этой истории был предсказуем, сам Михаил Ефремов за пару дней до суда предположил, что получит не менее восьми лет тюрьмы. Пророчество оказалось верным.

Теперь актер привыкает к новому «дому», а Эльман Пашаев заверяет, что готовит документы для обжалования столь сурового приговора.