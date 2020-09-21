«Коронавирусные» смокинги, картонные гости и диван: как прошла «Эмми -2020»

72-церемония вручения «Эмми» в 2020 году стала самой необычной за всю историю существования престижной премии. Пандемия коронавируса научила весь мир жить в режиме онлайн и, оказалось, что никакой катастрофы в подобном формате нет: теперь в виртуальных кабинетах решаются вопросы мировой политики, снимается кино, вручаются награды.
Командовал парадом ведущий Джимми Киммел, но до того, как он вышел в эфир из Лос-Анджелеса, была проведена огромная работа. В студию притащили картонных гостей, среди которые можно без труда узнать самые популярные лица Голливуда. Продюсеры разослали в десять разных стран мира 130 камер, которые выводили номинантов в прямой эфир.
Так как жребий тянули в режиме реального времени, то под дверью у знаменитостей дежурили посланники с заветным трофеем.
Сама статуэтка была обеззаражена и помещена в вакуумную упаковку, а гонец наряжен в специальный «коронавирусный» смокинг, созданный Katja Cahill.
После объявления результатов посланник либо стучался в дверь, либо исчезал, прихватив с собой статуэтку.
Всего было проведено более сотни включений с гостями «Эмми» из разных точек мира. По традиции, за звание лучших боролись десятки лучших фильмов, а представляли их звезды первой величины.
Между объявлением церемоний Джимми Киммел успел сделать отдельный подарок поклонникам сериала «Друзья». Ведущий выпустили в эфир запись разговора по Zoom с главными героинями проекта: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизой Кудроу.
Актрисы были в отличном настроении и пошутили, что до сих пор живут вместе с премьеры сериала в 1994 году.
В мае 2020-го поклонники сериала ждали воссоединения «Друзей». Создатели обещали представить часовой спецвыпуск о популярном проекте, но пандемия внесла свои корректировки, собрать всех вместе не удалось. Съемки отложили на неизвестный срок.
А потом виртуальных гостей ждал еще один сюрприз: в студию в Стэйпл Центр явилась вполне реальная Дженнифер Энистон. Знаменитость померила температуру, вспомнила про дистанцию в 6 футов, про доктора Фаучи, про дезинфекцию.
Если раньше изюминкой церемонии считалась «красная дорожка», где обсуждались наряды звезд, то теперь многие гадали: решится ли кто-то появиться в пижаме и будут ли шуршать вечерние платья в прямом эфире.
Сама Энистон выбрала для выхода в свет классическое черное платье от Dior, выпущенное в 1999 году.
Наряд не оставил равнодушным многих поклонников знаменитости, многие вспомнили, что аналогичное платье Энистон надевала на премию SAG Awards, куда пришла с Брэдом Питтом. Этот выход в свет породил слухи о том, что пара снова воссоединилась.
Соцсети превращаются в красную дорожку
В этом году демонстрация шикарных нарядов церемонии прошла в виртуальном режиме. Но несмотря на формат, посмотреть было на что.
Американская актриса и режиссер Регина Кинг продемонстрировала вечернее платье на фоне своего двора.
Риз Уизерспун, Кэрри Вашингтон и другие актеры шоу устроили новогоднюю вечеринку прямо во время «Эмми». Свое решение они объяснили тем, что уже устали от неприятных сюрпризов 2020 года и пора перелистнуть эту страницу календаря.
А вот Джулия Гарнер, получившая известность благодаря своей роли в сериале «Озарк», выбрала пижамный стиль.
Кэтрин О’Хара стала еще одной номинанткой на премию «Эмми -2020». Канадская актриса предпочла надеть вечернее платье, несмотря на то, что осталась дома в этот важный день.
Кто получил заветные статуэтки в 2020 году
Больше всего наград оказалось в копилке НВО — целых 11 статуэток, львиную долю принесли «Наследники» и «Хранители». У каналу Pop TV семь наград за комедийный сериал «Шиттс Крик», а вот Netflix смог завоевать только две статуэтки за сериалы «Озарк» и «Неортодоксальная».
Номинация «Лучшая драматическая актриса» — актриса и певица Зендая. Победу ей принесла роль в сериале «Эйфория».
Дженнифер Энистон стала лучшей благодаря роли в сериале «Утреннее шоу». Кстати, к победе знаменитость начала готовиться заранее, сделала тканевую маску, чтобы кожа лица была свежей и сияющей, выпила бокал игристого, чтобы настроение было веселым и задорным.
Знаменитость успела привести в порядок не только себя, но и своих питомцев: четвероногие домочадцы получили бусы и бабочки.
Победительницами в данной категории также стали:
- Оливия Колман — «Корона»,
Лора Линни — «Озарк»,
Сандра О — «Убивая Еву»,
Джоди Комер — «Убивая Еву»
Награду за «Лучшую мужскую роль»:
- Джереми Стронг — «Наследники»,
Джейсон Бейтман — «Озарк»,
Стерлинг К. Браун — «Это мы»,
Стив Карелл — «Утреннее шоу»,
Брайан Кокс — «Наследники»,
Билли Портер — «Поза».
Лучший драматический сериал:
- «Наследники»
«Лучше звоните Солу»
«Корона»
«Рассказ служанки»
«Мандалорец»
«Убивая Еву»
«Очень странные дела»
«Озарк»
Лучший комедийный сериал:
- «Шиттс Крик»
«Умерь свой энтузиазм»
«Мертв для меня»
«Белая ворона»
«Метод Комински»
«Удивительная миссис Мейзел»
«В лучшем мире»
«Чем мы заняты в тени»
Лучший фильм:
- «Безупречный»
«Американский сын»
«El Camino: Во все тяжкие»
«Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs the Reverend»
«Струны души Долли Партон»