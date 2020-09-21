«Коронавирусные» смокинги, картонные гости и диван: как прошла «Эмми -2020»

В этом году долгожданная церемония состоялась в режиме онлайн и только Дженнифер Энистон появилась в студии в шикарном платье от Dior.

72-церемония вручения «Эмми» в 2020 году стала самой необычной за всю историю существования престижной премии. Пандемия коронавируса научила весь мир жить в режиме онлайн и, оказалось, что никакой катастрофы в подобном формате нет: теперь в виртуальных кабинетах решаются вопросы мировой политики, снимается кино, вручаются награды.

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Командовал парадом ведущий Джимми Киммел, но до того, как он вышел в эфир из Лос-Анджелеса, была проведена огромная работа. В студию притащили картонных гостей, среди которые можно без труда узнать самые популярные лица Голливуда. Продюсеры разослали в десять разных стран мира 130 камер, которые выводили номинантов в прямой эфир.

Так как жребий тянули в режиме реального времени, то под дверью у знаменитостей дежурили посланники с заветным трофеем.

Сама статуэтка была обеззаражена и помещена в вакуумную упаковку, а гонец наряжен в специальный «коронавирусный» смокинг, созданный Katja Cahill.

После объявления результатов посланник либо стучался в дверь, либо исчезал, прихватив с собой статуэтку.

Всего было проведено более сотни включений с гостями «Эмми» из разных точек мира. По традиции, за звание лучших боролись десятки лучших фильмов, а представляли их звезды первой величины.

Между объявлением церемоний Джимми Киммел успел сделать отдельный подарок поклонникам сериала «Друзья». Ведущий выпустили в эфир запись разговора по Zoom с главными героинями проекта: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лизой Кудроу.

Актрисы были в отличном настроении и пошутили, что до сих пор живут вместе с премьеры сериала в 1994 году.

В мае 2020-го поклонники сериала ждали воссоединения «Друзей». Создатели обещали представить часовой спецвыпуск о популярном проекте, но пандемия внесла свои корректировки, собрать всех вместе не удалось. Съемки отложили на неизвестный срок.

А потом виртуальных гостей ждал еще один сюрприз: в студию в Стэйпл Центр явилась вполне реальная Дженнифер Энистон. Знаменитость померила температуру, вспомнила про дистанцию в 6 футов, про доктора Фаучи, про дезинфекцию.

Если раньше изюминкой церемонии считалась «красная дорожка», где обсуждались наряды звезд, то теперь многие гадали: решится ли кто-то появиться в пижаме и будут ли шуршать вечерние платья в прямом эфире.

Сама Энистон выбрала для выхода в свет классическое черное платье от Dior, выпущенное в 1999 году.

Наряд не оставил равнодушным многих поклонников знаменитости, многие вспомнили, что аналогичное платье Энистон надевала на премию SAG Awards, куда пришла с Брэдом Питтом. Этот выход в свет породил слухи о том, что пара снова воссоединилась.

Соцсети превращаются в красную дорожку

В этом году демонстрация шикарных нарядов церемонии прошла в виртуальном режиме. Но несмотря на формат, посмотреть было на что.

Американская актриса и режиссер Регина Кинг продемонстрировала вечернее платье на фоне своего двора.

Риз Уизерспун, Кэрри Вашингтон и другие актеры шоу устроили новогоднюю вечеринку прямо во время «Эмми». Свое решение они объяснили тем, что уже устали от неприятных сюрпризов 2020 года и пора перелистнуть эту страницу календаря.

А вот Джулия Гарнер, получившая известность благодаря своей роли в сериале «Озарк», выбрала пижамный стиль.

Кэтрин О’Хара стала еще одной номинанткой на премию «Эмми -2020». Канадская актриса предпочла надеть вечернее платье, несмотря на то, что осталась дома в этот важный день.

Кто получил заветные статуэтки в 2020 году

Больше всего наград оказалось в копилке НВО — целых 11 статуэток, львиную долю принесли «Наследники» и «Хранители». У каналу Pop TV семь наград за комедийный сериал «Шиттс Крик», а вот Netflix смог завоевать только две статуэтки за сериалы «Озарк» и «Неортодоксальная».

Номинация «Лучшая драматическая актриса» — актриса и певица Зендая. Победу ей принесла роль в сериале «Эйфория».

Дженнифер Энистон стала лучшей благодаря роли в сериале «Утреннее шоу». Кстати, к победе знаменитость начала готовиться заранее, сделала тканевую маску, чтобы кожа лица была свежей и сияющей, выпила бокал игристого, чтобы настроение было веселым и задорным.

Знаменитость успела привести в порядок не только себя, но и своих питомцев: четвероногие домочадцы получили бусы и бабочки.

Победительницами в данной категории также стали:

Оливия Колман — «Корона»,

Лора Линни — «Озарк»,

Сандра О — «Убивая Еву»,

Джоди Комер — «Убивая Еву»

Награду за «Лучшую мужскую роль»:

Джереми Стронг — «Наследники»,

Джейсон Бейтман — «Озарк»,

Стерлинг К. Браун — «Это мы»,

Стив Карелл — «Утреннее шоу»,

Брайан Кокс — «Наследники»,

Билли Портер — «Поза».

Лучший драматический сериал:

«Наследники»

«Лучше звоните Солу»

«Корона»

«Рассказ служанки»

«Мандалорец»

«Убивая Еву»

«Очень странные дела»

«Озарк»

Лучший комедийный сериал:

«Шиттс Крик»

«Умерь свой энтузиазм»

«Мертв для меня»

«Белая ворона»

«Метод Комински»

«Удивительная миссис Мейзел»

«В лучшем мире»

«Чем мы заняты в тени»

Лучший фильм: