Снова вместе: звезды «Друзей» воссоединились ради розыгрыша

20 сентября 2020 года американская телевизионная премия «Эмми» впервые прошла в удаленном формате. Из-за пандемии звезды сидели у себя дома, а ведущий церемонии награждения Джимми Киммел звонил им по видеосвязи и обсуждал номинантов. Так состоялся звонок актрисе культового сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, у которой дома оказалось несколько знаменитостей.

Ведущий не успел что-либо спросить, как в кадре оказалась еще одна звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс. Киммел был обескуражен ее появлением и спросил, что она делает в гостях у Дженнифер.

«Конечно, я здесь. Мы живем вместе», — ответила Кокс. «Мы живем вместе с 1994 года, Джимми», — добавила Энистон, намекая, что актрисы не расставались с самой премьеры «Друзей».

Дальше — больше. В кадре появилась Лиза Кудроу, которая не понимающая, а с кем еще она может жить, как не с подругами.

«Я не знаю, может быть, с твоей семьей?» — спросил Киммел. «Да, как будто люди живут со своими семьями. Это забавно», — отшутилась актриса.

Тут за спинами женщин появился еще один известный актер — Джейсон Бейтман. Он сказал пару злобных шуток в адрес ведущего и исчез. На вопрос, что этот мужчина делает в компании звезд «Друзей», Энистон ответила, что он живет у нее «до тех пор, пока не пойдет в колледж». Всю эту веселую сценку вы можете посмотреть в отрывке из трансляции «Эмми».