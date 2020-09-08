За что судят Михаила Ефремова: от смертельного ДТП до суда века — видеообзор

Ровно три месяца назад, 8 июня, пьяный Михаил Ефремов на скорости врезался в фургон, за рулем которого сидел Сергей Захаров. Мужчина от полученных травм умер в больнице. Против актера возбудили уголовное дело и посадили под домашний арест.

Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободны. За время судебного разбирательства он сначала признал вину, потом резко все забыл, не узнавал себя на видео и отрицал причастность к аварии. А 3 сентября, отчаявшись, снова раскаялся в содеянном.

Процесс над актером в какой-то момент был больше похож на фарс или плохо сыгранную драму. Мы собрали все от момента ДТП до финального заседания суда с оглашением приговора. Смотрите хронику в видео Teleprogramma.pro.