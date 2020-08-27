Выживет или нет? Известный таролог предсказала судьбу Навального

Сейчас активист находится в коме. И непонятно — выйдет ли из нее, или нет.

Что же произошло с Алексеем Навальным? Смогут ли его спасти врачи? Ответы на все эти вопросы нам еще предстоит узнать, но уже сейчас можно заглянуть в будущее.

Таролог Марианна Абравитова специально для портала Teleprogramma.pro разобралась в судьбе политика и шокировала признанием.

«Его больше с нами нет. Я бы сказала, Навальный умер. Но это метафора. Как физическое существо — он останется, а вот его сущность….» — раскрывает подробности таролог.

Так какие повороты готовит судьба Алексею?

Все подробности в видео Teleprogramma.pro!