Выживет или нет? Известный таролог предсказала судьбу Навального

Что же произошло с Алексеем Навальным? Смогут ли его спасти врачи? Ответы на все эти вопросы нам еще предстоит узнать, но уже сейчас можно заглянуть в будущее.
Таролог Марианна Абравитова специально для портала Teleprogramma.pro разобралась в судьбе политика и шокировала признанием.
«Его больше с нами нет. Я бы сказала, Навальный умер. Но это метафора. Как физическое существо — он останется, а вот его сущность….» — раскрывает подробности таролог.
Так какие повороты готовит судьба Алексею?
Все подробности в видео Teleprogramma.pro!