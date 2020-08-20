Находится в реанимации: Навальному стало плохо после вылета из Томска

Сейчас политик находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

Алексей Навальный находится в реанимации, в коме второй степени. 44-летнему политику стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Для его госпитализации потребовалось экстренно посадить самолет в Омске.

Как передает «Комсомольская правда», пресс-секретарь Навального отметила, что перед посадкой на борт у общественного деятеля не было проблем со здоровьем. Врачи исключили инсульт, и подозрение пало на кофейню в аэропорту Томска, в которой мужчина утром выпил чашечку чая. Предварительный диагноз: токсическое отравление.

Сейчас в заведении проводится проверка, изучаются записи камер видеонаблюдения. К делу подключились Роспотребнадзор и транспортная полиция.

Добавим, что находящегося без сознания Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.