Добровинский: «Ефремов затягивает процесс, чтобы подготовить свидетеля»

Артист снова попросил Эльмана Пашаева защищать его в суде. Юристы считают, что это может быть тактическим ходом. Но для чего?

Адвокат, представляющий интересы пострадавшей стороны в деле ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский, считает, что актер специально затягивает судебный процесс, потому что таким образом у них появится время для подготовки свидетеля.

«Я говорил об этом еще в пятницу на заседании, что господин Пашаев никуда не уйдет и вернется. Собственно, так и произошло. Им нужно было сделать это, чтобы подготовить свидетеля. Это был тактический ход», — пояснил юрист журналистам Teleprogramma.pro.

В свою очередь, адвокат Сергей Жорин утверждает, что логику в действиях Ефремова искать не нужно. И основная причина как раз кроется в психологическом состоянии артиста.

«Михаил слушает не тех советчиков. На мой взгляд, он находится в психологически-подвижном состоянии. Сегодня он признает вину, а завтра не признает. Сегодня он отказывается от адвокатов, завтра — нет. Он не стабилен и это очевидно», — сказал Жорин Teleprogramma.pro.

Напомним, что ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы.

Его автомобиль столкнулся с грузовиком службы доставки, которым управлял Сергей Захаров. От полученных травм он скончался.

Позднее выяснилось, что артист был в состоянии алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотических веществ.

Вчерашнее заседание по делу артиста Михаила Ефремова суд перенес.

На прошлой неделе Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и его команды. Однако защитника артист оставил в качестве консультанта.

Утром 24 августа актер по-прежнему был без адвоката, потому следующее заседание в Пресненском суде назначено на 31 августа.

Далее было объявлено, что Ефремов снова стал защитником артиста.

Что ждет нас завтра в этом грустном спектакле, куда уже продают билеты?