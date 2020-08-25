«Первый ряд»: в интернете продают билеты на суд с Ефремовым

На резонансном деле о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым неизвестные пытаются сделать деньги. Билеты на суд со звездой можно было приобрести на популярном сайте по продаже подержанных вещей. Некая Изабелла продавала пропуски, которые стоили 500 тысяч рублей.

«Первый ряд», — заманчиво подписал пользователь.

Для того, чтобы купить билеты на закрытое судебное заседание всем желающим необходимо было просто написать продавцу. Однако торговлю быстро прикрыли.

Пресненский суд отреагировал на новое обстоятельство и прокомментировал ситуацию.

«Пресненский суд не занимается торговлей билетами на судебные заседания по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова», — именно так звучал официальный ответ, передает ТАСС.

В суде призвали даже не пытаться купить билеты. Объявление сразу удалили. Остается надеяться, что ярые поклонники Ефремова не успели зайти на сайт и приобрести фикцию.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП. Актер выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу». В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров. Знаменитому артисту грозит 12 лет тюрьмы. Свою вину актер не признает, так как говорит, что ничего не помнит про тот вечер.