Белорусский Джеймс Бонд: что известно о любимом сыне Лукашенко Коленьке

15-летнему подростку глава Белоруссии прочил стать преемником власти, но готов ли он сам?

Впервые Александр Лукашенко появился со своим третьим сыном на публике, когда мальчику не было и четырех лет. С тех пор парень рос на глазах у всего мира. Он столько раз встречался с сильными мира сего, что ему может позавидовать почти любой политик.

Коленька, малыш, пацаненок, так ласково называет сына Лукашенко, к своим 16-ти годам вырос в красавца, который всегда рядом с отцом.

Даже с экранов телевизора он разбил не мало девичьих сердец. Так кто же он, любимый сын президента Белоруссии Лукашенко, смотрите в видео Teleprogramma.pro.