Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирус «на ногах»

Белоруссия была одной из немногочисленных стран, которая проигнорировала введение карантина.

С самого начала пандемии Белоруссия отказалась от серьезных мер по борьбе с коронавирусом. В начале июля Александр Лукашенко объявил о победе над CoViD-19. Однако во вторник, 28 июля, на встрече с личным составом ведомств глава государства признался, что перенес болезнь.

«Приношу извинения за свой голос, но самое удивительное, друзья, сегодня вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение сделали врачи. Бессимптомно», — рассказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии 97 процентов населения переносит заразу бессимптомно. Именно поэтому президент Белоруссии выразил благодарность Всевышнему за то, что и ему удалось попасть в эту категорию.

Вирус не пощадил не только президента Белоруссии. Ранее с заразой столкнулись премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.