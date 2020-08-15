Беляши, психушка и Энди Уорхол: перипетии судьбы Виктора Цоя

30 лет назад в страшной аварии погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. Он ушел на пике своей карьеры, когда впереди, казалось бы, целая жизнь — жизнь, полная творчества и поклонников.

Он нас оставил слишком рано, но песни его живут и заслушиваются все новыми и новыми поколениями. Люди на стенах пишут слова «Цой жив», а ведь он и правда, будто живой, просто вышел покурить…

Парень из простой семьи, без образования и дико стеснительный — как ему удалось снискать мировую славу? О перипетиях судьбы Виктора Цоя смотрите в видео Teleprogramma.pro.