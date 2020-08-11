В Москве покажут отреставрированную версию фильма «Игла» с Виктором Цоем

Специальный показ состоится 15 августа, в день памяти музыканта.

Кинотеатр «Каро» объявил о предстоящих эксклюзивных показах двух кинокартин режиссера Рашида Нугманова. Речь идет об отреставрированной версии культового фильма «Игла» с участием Виктора Цоя и документальной короткометражки «Йя-Хха», посвященной русскому року. Режиссер двух фильмов — Рашид Нугманов.

Обе картины будут показаны в рамках одного сеанса 15 августа — в день памяти Виктора Цоя — в кинотеатрах сети в Москве и Самаре. В других регионах фильмы представят по ходу снятия ограничительных мер.

Самый главный показ состоится 15 числа в столичном киноцентре «Октябрь» в 16 часов. Специальным гостем мероприятия станет сам режиссер Рашид Нугманов.

Добавим, что фильм «Йя-Хха» представляет собой набор вольных зарисовок с участием «отцов» русского рока: Бориса Гребенщикова, Константина Кинчева, Майка Науменко и других музыкантов.