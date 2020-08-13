Вылитая Алла, копия Максим: как росли и менялись Лиза и Гарри Галкины

Почти семь лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями. Сначала они оберегали детей от излишнего внимания и не показывали малышей широкой публике. Но потом Максим настолько устал от папарацци, преследующих его с детьми на каждом шагу, что решил снимать детей в своих соцсетях.

С тех пор поклонники не устают умиляться и улыбаться замечательным и смышленым малышам — Лизе и Гарри. Накануне их семилетия мы решили показать вам, как выросли и на кого похожи самые знаменитые звездные дети России. Подробнее смотрите в видео Teleprogramma.pro.