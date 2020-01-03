ЗВЕЗДЫ

«Кажется, что это другие дети»: Гарри и Лиза Галкины не узнали себя на архивном видео

Двойняшки удивились тому, как они вели себя пять лет назад.

«Кажется, что это другие дети»: Гарри и Лиза Галкины не узнали себя на архивном видео
Лиза и Гарри Галкины. фото: instagram.com/maxgalkinru/

В отличие от многих звезд, Алла Пугачева и Максим Галкин не стали уезжать из России на новогодние праздники. Они собрали у себя дома друзей за праздничным столом по старой традиции. А наследники пары, шестилетние Лиза и Гарри, поздравили родителей, прочитав для них стихи. А первые дни 2020 года звездная семья проводит в спокойной обстановке. Юморист даже предался воспоминаниям и накануне поделился архивным видео, на котором его наследники запечатлены пять лет назад.

В кадре Лиза и Гарри гуляют во дворе возле елки. Тогда они еще не умели разговаривать. Трогательные кадры Максим решил показать самим детям. На камеру он сначала запечатлела реакцию сына. У него округлились глаза и появилась улыбка на лице, когда на кадрах появилась его сестра. «Это Лиза?» — изумился он. «Мне кажется, что это подозрительно, что это другие дети. Почему я рычу?» — признался мальчик, насмешив папу.

Дочь Галкина тоже была удивлена. «Это не я и не Гарри», — присоединилась к мнению брата девочка. Она с улыбкой смотрела на себя в возрасте одного года. Поклонникам тоже было любопытно наблюдать за реакцией малышей. Их позабавило то, что дети себя не узнали. «Настолько забавные они там. Такие два шарика в комбинезонах», «Ахахахах! Какая прелесть», «Не верят….», «Как же это мило», «Как же быстро растут детки», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что наследники Максима и Аллы Борисовны уже занимаются с преподавателями на дому. Они изучают разные языки, умеют плавать под водой и обладают артистическими способностями. Пока они ходят в частный садик, но уже в этом году должны отправиться в школу. Родители озаботились поиском хорошего и удобного учебного учреждения.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачева последние новостиархивное видеоГарри и Лиза Галкиныдети звездЗвездные детиМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиНовости google
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Кажется, что это другие дети»: Гарри и Лиза Галкины не узнали себя на архивном видео
Интересно?
Поделись с друзьями: