«Кажется, что это другие дети»: Гарри и Лиза Галкины не узнали себя на архивном видео

В отличие от многих звезд, Алла Пугачева и Максим Галкин не стали уезжать из России на новогодние праздники. Они собрали у себя дома друзей за праздничным столом по старой традиции. А наследники пары, шестилетние Лиза и Гарри, поздравили родителей, прочитав для них стихи. А первые дни 2020 года звездная семья проводит в спокойной обстановке. Юморист даже предался воспоминаниям и накануне поделился архивным видео, на котором его наследники запечатлены пять лет назад.

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В кадре Лиза и Гарри гуляют во дворе возле елки. Тогда они еще не умели разговаривать. Трогательные кадры Максим решил показать самим детям. На камеру он сначала запечатлела реакцию сына. У него округлились глаза и появилась улыбка на лице, когда на кадрах появилась его сестра. «Это Лиза?» — изумился он. «Мне кажется, что это подозрительно, что это другие дети. Почему я рычу?» — признался мальчик, насмешив папу.

Дочь Галкина тоже была удивлена. «Это не я и не Гарри», — присоединилась к мнению брата девочка. Она с улыбкой смотрела на себя в возрасте одного года. Поклонникам тоже было любопытно наблюдать за реакцией малышей. Их позабавило то, что дети себя не узнали. «Настолько забавные они там. Такие два шарика в комбинезонах», «Ахахахах! Какая прелесть», «Не верят….», «Как же это мило», «Как же быстро растут детки», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что наследники Максима и Аллы Борисовны уже занимаются с преподавателями на дому. Они изучают разные языки, умеют плавать под водой и обладают артистическими способностями. Пока они ходят в частный садик, но уже в этом году должны отправиться в школу. Родители озаботились поиском хорошего и удобного учебного учреждения.