«Посылали телеграммы»: сын Высоцкого рассказал, какие подарки дарил ему отец на день рождения

8 августа день рождения отмечает известный актер и сценарист, сын Владимира Высоцкого Никита. Нашему порталу директор культурного Центра-музея «Дом Высоцкого на Таганке» признался, что несмотря на свои 56 лет, активно работает и хочет успеть как можно больше. Сейчас Никита Владимирович востребован в профессии и наслаждается поздним отцовством.

В интервью Teleprogramma.pro артист и сценарист рассказал об отношении к критике обновленного памятника Владимиру Высоцкому, новых сценариях и самых необычных подарках, которые он получал на день рождения.

— Никита Владимирович, как планируете отметить день рождения?

— Я работаю в этот день. Возможно, вечером зайдет кто-то из друзей. Я пока ничего не планировал.

— Какие самые необычные подарки вам дарили?

— У меня были очень хорошие подарки. Конечно, неловко о них говорить. Но это были дорогие и очень нужные в быту вещи. Мои друзья, видимо, угадывают то, что мне нужно или знают об этом точно. Когда только-только появлялись мобильные телефоны, и никто еще даже не верил в возможность подобного общения, мне его и подарили. И вместо того чтобы праздновать день рождения, мы всем звонили и кричали, что говорим по мобильнику.

— А что обычно дарил вам отец?

— Всегда по-разному. Иногда либо его не было, либо я был в пионерском лагере, на спортивных сборах. Обычно мы совмещали мой день рождения с днем рождения моего старшего брата, который родился в конце ноября, потому что осенью в отличие от сезона летних отпусков все уже были в Москве. И поэтому дарили подарки ему и мне.

Тогда в основном посылали телеграммы. А иногда моя бабушка – очень трогательный человек – дарила мне открытки. Раньше на почте можно было выбрать поздравительную открытку и на этой же открытке приходила телеграмма. И иногда я читал такие слова: «Дорогой сынок. Поздравляю тебя с днем рождения. Мама». Хотя я думаю, что на почту все-таки ходила бабушка.

— В прошлом году зрители увидели фильм «Союз спасения», созданный по вашему сценарию. Вы были довольны увиденным?

— Сложный вопрос. Очень редко сценарист доволен конечным результатом. Потому что он пишет в тот момент, когда еще нет артистов, операторов. Сценарист свободен в своей фантазии, и в этот момент у него рождается свой мир.

И чем больше людей подключается к процессу, тем меньше от этого мира остается. Чем-то я доволен, что-то мне не очень нравится и опускаются глаза, когда смотришь на экран. Но не потому что это плохо, а потому что не по-моему. Но общая энергия фильма меня устраивает. В итоге получилось хорошее серьезное кино.

— А сейчас над какими сценариями работаете?

— Это тайна. И не потому что я суеверен. А потому что не знаю, получится или не получится. Сценарист иногда пишет и получает за это гонорар, а картины нет. Как раз в субботу я должен закончить большой объем, который нужно сдать. И поэтому я буду работать и сегодня, и завтра, и в день рождения.

Но все-таки основная моя работа – это директор музея Владимира Высоцкого. И в этом смысле ничего не меняется уже на протяжении многих лет. К тому же скоро закончится лето, и студенты пойдут учиться, а я преподаю. (Никита Высоцкий является профессором кафедры режиссуры и мастерства актера Московского государственного института культуры — Ред.).

Конечно, я нахожусь в предпенсионном возрасте (мне будет 56 лет), но хочется успеть больше. И вроде пока я востребован…

— Как пандемия повлияла на ваши творческие планы? Появилось ли у вас много свободного времени для творчества, или наоборот, какие-то проекты заморозились?

— И то, и другое. Некоторые вещи, которые я хотел сделать, не просто отложились на будущее, а вероятно, не воплотятся уже никогда. Это не к тому, что я нахожусь в унынии, но мне жалко. И это касается самых разных вещей во всех сферах, в которых я тружусь.

Но нежданно-негаданно я начал делать одну работу, воспользовавшись тем временем, которое освободилось. Скорее всего, сейчас я все доделаю, хотя изначально даже не думал, что возьмусь за нее. Это касается и пьес, и спектаклей.

Но самое главное – мне кажется, что мы больше стали ценить не только то, что было, но и то, что есть сейчас. Раньше мы не всегда замечали, что можно работать, а не сидеть дома, а сейчас же очень дорожишь этим.

— Вы недавно сказали, что обновленный памятник Владимиру Высоцкому, о котором сейчас много говорят, стал таким, каким он и задумывался скульптором изначально. Однако Стас Садальский жестко раскритиковал его… Как вы думаете, эта критика обоснованна?

— Каждый имеет право на свое мнение. И у меня нет ни к кому претензий, и к Стасу Садальскому в том числе. Просто свое мнение нужно выражать менее агрессивно и более аргументированно. Стас сказал, что скульптуру Владимира Высоцкого укоротили на 20 сантиметров. Это неправда. Он просто не видел этого памятника. Фигура Высоцкого, наоборот, стала больше. Я знаю о разных реакциях людей. И кстати, и на старую версию они тоже не всегда были положительными.

Возможно, об обновленном памятнике нам нужно было объявить заранее, рассказать, как это бы выглядело, объяснить смысл нашей задумки. И я понимаю, что мы сделали ошибку. Не потому что Стас Садальский мог бы изменить свое мнение. Но во всяком случае это не имело бы такой скандальный фон.

Кстати, у Стаса Садальского тоже день рождения 8 августа. И я его поздравляю через ваш портал.

— В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» вы рассказывали о том, что после выхода книги Марины Влади «Владимир. Прерванный полет» даже хотели подать на нее в суд, потому что на страницах издания Марина нелестно высказалась о некоторых людях. Почему передумали?

-Уже целая жизнь прошла с тех пор… Меня отговорили от этого шага друзья отца. И я подумал, что наши обиды пусть остаются нашими обидами. Она все-таки вдова моего отца.

-А сейчас поддерживаете отношения с Мариной Влади?

-Нет

— Чем вас удивляет младший сын Виктор, появившийся на свет в прошлом году?

— Я просто его люблю. Ну да, поздний ребенок. Хочется присутствовать в жизни сына как можно дольше. Чтобы он поднялся, стал сильным, был счастлив. Но как Бог даст… Сын меня удивляет, что бы он ни сделал. Я плыву от чего угодно.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет Никиту Высоцкого с днем рождения и желает ему успехов во всех сферах жизни!