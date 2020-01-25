Звездные истории

Альпинистка, телефонистка, коллеги и жены: кому Высоцкий посвящал песни

25 января – день рождения Владимира Высоцкого. Ему могло бы исполниться 82 года, но ушел он совсем молодым – в 1980-м, когда ему было всего лишь 42.

Альпинистка, телефонистка, коллеги и жены: кому Высоцкий посвящал песни
актер владимир Высоцкий, кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Всенародный бард оставил множество стихов и песен. Многие из них – явные посвящения женщинам. Но вот каким именно? Давайте разберемся.

Изольда Жукова-Высоцкая – «О нашей встрече»

Своей первой жене Изольде, судя по всему, Высоцкий посвятил песню «О нашей встрече» с такими словами: «О нашей встрече что там говорить! Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий, Но мы с тобою сразу стали жить, Не опасаясь пагубных последствий».

Студенческий брак оказался недолгим, через некоторое время Высоцкий познакомился с Людмилой Абрамовой. Правда, с первой женой он развелся уже после того, как Абрамова родила ему двоих сыновей.

Людмила Абрамова – «У тебя глаза как нож…»

Людмила Абрамова. Кадр из фильма «713-й просит посадку», 1962 г.
Людмила Абрамова. Кадр из фильма «713-й просит посадку», 1962 г.

Прямых посвящений второй жене у Владимира Семеновича нет, но его близкие не раз утверждали в интервью, что песня «У тебя глаза как нож…» — именно о ней. «У тебя глаза как нож: Если прямо ты взглянешь, Я забываю, кто я есть и где мой дом…».

О том, как произошло расставание с Людмилой, Высоцкий тоже упомянул в одной из песен: «Дела» — «Весь год жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла, И вот – такие грустные дела у меня».

Косвенный намек на разлад в семейной жизни можно увидеть и здесь: «Подумаешь – с женой не очень ладно, Подумаешь – неважно с головой, Подумаешь – ограбили в парадном, Скажи еще спасибо, что живой».

Лариса Лужина – «Она была в Париже»

 Лариса  Лужина. Кадр из фильма «Вертикаль», 1966 г.
Лариса  Лужина. Кадр из фильма «Вертикаль», 1966 г.

Некоторое время было распространено мнение о том, что песня «Она была в Париже» посвящена Марине Влади. Однако в то время, когда она была написана, Высоцкий еще не был лично знаком с прекрасной француженкой. А в песне речь идет об актрисе Ларисе Лужиной.

Они вместе с Высоцким снимались в фильме «Вертикаль», поэт увлекся Ларисой, но та была замужем и к тому же на тот момент более знаменитой, чем он. Лужина с фильмом «На семи ветрах» объездила весь мир. И в Париже она побывала.

Мария Готовцева — «Скалолазка»

Большое впечатление на Высоцкого, как рассказывали, произвела спортсменка – инструктор Мария Готовцева, которая тренировала артистов перед подъемом в горы на съемках «Вертикали». Вероятно, именно ей поэт посвятил знаменитые строчки: «Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!

Людмила Орлова – «Ноль семь»

Именно так звали девушку-телефонистку, которая помогала Высоцкому и Влади поддерживать связь, когда им приходилось находиться в разлуке. И пусть в песне звучит другое имя – «Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома?», все же многочисленные данные говорят о том, что международные звонки супругов соединяла именно Орлова.

Людмила даже позволяла себе вмешиваться в разговор – например, если Высоцкий и Влади ссорились по телефону, она грозила отключить связь и больше их не соединять.

Ирина Мирошниченко – «Дом хрустальный»

Ирина Мирошниченко, кадр из фильма «Единственная дорога», 1974 г.
Ирина Мирошниченко, кадр из фильма «Единственная дорога», 1974 г.

Песня «Дом хрустальный на горе для нее…», как рассказывала Лариса Лужина, была написала как посвящение Ирине Мирошниченко, с которой одно время встречался друг Высоцкого – Всеволод Абдулов. А вовсе не Марине Влади, как думают многие.

Если вы послушаете эту песню внимательно, то поймете – она напрямую говорит о меркантильности женщины. В самом деле, у Ирины Мирошниченко уже тогда были весьма высокие запросы, которым Всеволод Абдулов соответствовать не мог и потому страдал.

Марина Влади – «Лирическая»

Марина Влади, кадр из фильма «Колдунья», 1956 г.
Марина Влади, кадр из фильма «Колдунья», 1956 г.

Своей третьей жене, Марине Влади, Владимир Высоцкий посвятил самую, пожалуй, красивую и нежную из своих песен: «Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно, Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно…».

Наверное, именно о Марине Влади говорится и в других его лирических песнях. Но все это – только наши домыслы и догадки…

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Владимир ВысоцкийИзольда Жукова-ВысоцкаяИрина МирошниченкоЛариса ЛужинаЛюдмила АбрамоваЛюдмила ОрловаМарина ВладиМария Готовцева
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Альпинистка, телефонистка, коллеги и жены: кому Высоцкий посвящал песни
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