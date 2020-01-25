Альпинистка, телефонистка, коллеги и жены: кому Высоцкий посвящал песни

25 января – день рождения Владимира Высоцкого. Ему могло бы исполниться 82 года, но ушел он совсем молодым – в 1980-м, когда ему было всего лишь 42.

Всенародный бард оставил множество стихов и песен. Многие из них – явные посвящения женщинам. Но вот каким именно? Давайте разберемся.

Изольда Жукова-Высоцкая – «О нашей встрече»

Своей первой жене Изольде, судя по всему, Высоцкий посвятил песню «О нашей встрече» с такими словами: «О нашей встрече что там говорить! Я ждал ее, как ждут стихийных бедствий, Но мы с тобою сразу стали жить, Не опасаясь пагубных последствий».

Студенческий брак оказался недолгим, через некоторое время Высоцкий познакомился с Людмилой Абрамовой. Правда, с первой женой он развелся уже после того, как Абрамова родила ему двоих сыновей.

Людмила Абрамова – «У тебя глаза как нож…»

Прямых посвящений второй жене у Владимира Семеновича нет, но его близкие не раз утверждали в интервью, что песня «У тебя глаза как нож…» — именно о ней. «У тебя глаза как нож: Если прямо ты взглянешь, Я забываю, кто я есть и где мой дом…».

О том, как произошло расставание с Людмилой, Высоцкий тоже упомянул в одной из песен: «Дела» — «Весь год жила-была и вдруг взяла, собрала и ушла, И вот – такие грустные дела у меня».

Косвенный намек на разлад в семейной жизни можно увидеть и здесь: «Подумаешь – с женой не очень ладно, Подумаешь – неважно с головой, Подумаешь – ограбили в парадном, Скажи еще спасибо, что живой».

Лариса Лужина – «Она была в Париже»

Некоторое время было распространено мнение о том, что песня «Она была в Париже» посвящена Марине Влади. Однако в то время, когда она была написана, Высоцкий еще не был лично знаком с прекрасной француженкой. А в песне речь идет об актрисе Ларисе Лужиной.

Они вместе с Высоцким снимались в фильме «Вертикаль», поэт увлекся Ларисой, но та была замужем и к тому же на тот момент более знаменитой, чем он. Лужина с фильмом «На семи ветрах» объездила весь мир. И в Париже она побывала.

Мария Готовцева — «Скалолазка»

Большое впечатление на Высоцкого, как рассказывали, произвела спортсменка – инструктор Мария Готовцева, которая тренировала артистов перед подъемом в горы на съемках «Вертикали». Вероятно, именно ей поэт посвятил знаменитые строчки: «Ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя!

Людмила Орлова – «Ноль семь»

Именно так звали девушку-телефонистку, которая помогала Высоцкому и Влади поддерживать связь, когда им приходилось находиться в разлуке. И пусть в песне звучит другое имя – «Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома?», все же многочисленные данные говорят о том, что международные звонки супругов соединяла именно Орлова.

Людмила даже позволяла себе вмешиваться в разговор – например, если Высоцкий и Влади ссорились по телефону, она грозила отключить связь и больше их не соединять.

Ирина Мирошниченко – «Дом хрустальный»

Песня «Дом хрустальный на горе для нее…», как рассказывала Лариса Лужина, была написала как посвящение Ирине Мирошниченко, с которой одно время встречался друг Высоцкого – Всеволод Абдулов. А вовсе не Марине Влади, как думают многие.

Если вы послушаете эту песню внимательно, то поймете – она напрямую говорит о меркантильности женщины. В самом деле, у Ирины Мирошниченко уже тогда были весьма высокие запросы, которым Всеволод Абдулов соответствовать не мог и потому страдал.

Марина Влади – «Лирическая»

Своей третьей жене, Марине Влади, Владимир Высоцкий посвятил самую, пожалуй, красивую и нежную из своих песен: «Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно, Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно…».

Наверное, именно о Марине Влади говорится и в других его лирических песнях. Но все это – только наши домыслы и догадки…