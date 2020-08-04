Бестия: какие правила королевского двора нарушила Меган Маркл

Меган Маркл, пожалуй, обскакала свою покойную свекровь принцессу Диану по количеству скандалов и упоминаний в СМИ. Но если леди Ди обожали подданные, да и весь мир, то с Меган Маркл все с точностью, да, наоборот. Герцогиню упрекают в происхождении, цвете кожи, заносчивости и растратах, но больше всего британский народ раздражают ее бесконечные нарушения королевского протокола. Давайте разберемся, почему Меган Маркл никудышный член королевской семьи.

Держи язык за зубами

Все началось в 2017 году, когда привыкшая к публичности и общению с журналистами Маркл дала интервью журналу Vanity Fair и рассказала о романе с принцем Гарри.

Ошибка: все бы ничего, но по законам королевского двора до официального объявления о помолвке нельзя давать какие-либо комментарии в СМИ. Вероятно, принц Гарри своей пассии об этом говорил, но кто откажется лишний раз оказаться на обложке модного журнала?

Любви все возрасты покорны…

Меган Маркл старше принца Гарри на три года и имеет за плечами неудачный брак.

Ошибка: у королевских персон не принято жениться на девушках, которые старше по возрасту. Что уж говорить о женщине в разводе. Отцу принца Гарри — принцу Чарльзу — пришлось туго, когда он все же решил связать свою судьбу с любовью всей жизни Камиллой Паркер-Боулз. Яблоко от яблони…

Автограф на удачу

Меган долго не могла привыкнуть к своему новому статусу члена королевской семьи. Вроде бы и внимания публики стало больше, но использовать его как это принято в Голливуде нельзя. Здесь не поклонники, а подданные. Маркл первое время настолько ошалела от обилия внимания, что несколько раз даже раздавала автографы, что категорически не понравилось ее королевскому величеству Елизавете II.

Ошибка: королевская семья — аристократы, интеллигенты и на любом мероприятии придерживаются строгих правил поведения. Они не звезды и не кумиры, а символ британской монархии, поэтому никаких автографов быть не должно.

Чувства напоказ

Принц Гарри всегда отличался буйным нравом и не раз приносил неприятности своей коронованной бабушке. И в жены себе выбрал тоже бунтарку. Любовь этой пары кажется настолько сильна, что они не в силах сдерживаться даже на публике. И держанием за руку здесь не обходится: в ход идут жаркие объятия и страстные поцелуи.

Ошибка: дворцовые правила гласят — никаких нежностей на людях. За закрытыми дверями Виндзорского замка — сколько угодно, при подданных же нельзя демонстрировать даже объятия, не говоря о более чувственных проявлениях симпатии.

Локон раздора

Вопрос с прической — особенно важный для королевского двора. Может, именно поэтому сама Елизавета II столько лет не меняет стрижку? В любом случае, Меган Маркл решила и здесь действовать по-своему. Она часто носит небрежно собранный пучок.

Ошибка: согласно королевскому этикету, волосы дам при дворе должны быть идеально уложены, волосок к волоску. Этого железного правила всегда придерживается королева, но остальные дамы частенько его нарушают.

Разрез выше линии нравственности

Открытые плечи, разрезы на юбках и платья выше колен — такое впечатление, что Меган Маркл просто не успела поносить новые вещи и плевать хотела на королевские правила. Она носит то, что ей нравится, дресс-код только на официальные мероприятия и то, можно нарушить немного и оголить плечо, если бабули мужа не будет рядом.

Ошибка: все мероприятия, в которых принимают участие члены королевской семьи, считаются официальными и на них необходимо соблюдать дресс-код: никаких нарядов с открытыми плечами, разрезов выше линии нравственности и коротких юбок, колено нужно прикрыть. Консерватизм и английская чопорность.

Губы цвета спелой вишни

Меган Маркл привыкла к макияжу. Хорошо, что дружит она с теннисисткой Сереной Уильямс, а не с Ким Кардашян. Иначе отучаться от контуринга и яркого макияжа пришлось бы больнее. Меган старалась придерживаться нюдовых оттенков в макияже, как того требует протокол. Но нет-нет, да проскальзывала яркая помада. Или темный цвет лака на ногтях. При смуглой коже бледные оттенки лака смотрятся, мягко говоря, не очень. Вот Маркл и баловалась любимым черным или темно-синим покрытием.

Ошибка: ничто не должно выделяться и привлекать внимание во внешности королевской особы. Только делами благими должен отличаться член королевской семьи.

Вышла, закрой дверь!

Меган Маркл при всех своих недостатках и заносчивости в некоторых вещах весьма неприхотлива и даже практична. Ну не может запомнить человек, что нельзя самой закрывать за собой дверь авто. Всю жизнь закрывала сама, а тут вдруг такая роскошь…

Ошибка: женщинам королевского двора запрещено самим закрывать дверь автомобиля. Для этого есть специально обученные люди. Такие правила. Хотя, справедливости ради, даже Елизавета II нет-нет да забудет и хлопнет от души дверью машины.

Колготки подружек

При подготовке к свадьбе выяснилось, что подружки невесты по правилам этикета должны быть в колготках. Но на улице стояла жаркая погода и Меган Маркл разрешила девушкам не надевать их. Чем вызвала недоумение даже у Кейт Миддлтон, не говоря уже о Королеве.

Ошибка: этикет обязывает всегда с платьем или юбкой надевать колготки. Всегда. В любую погоду, даже в +40. Дамам остается только смириться, а нам — посочувствовать им.

Вечеринка в честь ребенка

В Америке есть традиция — устраивать праздник в честь еще неродившегося младенца. На вечеринке узнают пол будущего ребенка, а маму одаривают подарками. Неизвестно, какими правдами и неправдами Букингемский дворец пошел на это, но у наследника принца Гарри такой праздник был. Шумный, со звездными гостями.

Ошибка: королевская семья всегда оберегает детей, особенно еще нерожденных, и обычно весьма сдержанна по поводу праздников в честь наследников.

Фото в роддоме

Меган Маркл отказалась от фотосессии с новорожденным сыном Арчи на пороге роддома. Она выждала пару дней и только потом они с принцем Гарри вышли к журналистам и впервые показали младенца подданным.

Ошибка: испокон веков женщины королевской семьи выходили после родов для приветственного фото на ступеньках роддома. Так делала и сама Елизавета II, дважды на ступеньках фотографировалась принцесса Диана, мать Гарри, а также Кейт Миддлтон, которая трижды не осмелилась нарушить эту традицию.

Многие журналисты, да и простые британцы, уверены, что все «проколы» Меган Маркл — это не более, чем игра на публику. История «золушки» обещала быть лучшей ролью актрисы Меган, яркой и блестяще сыгранной жизнью в лоне королевской семьи с настоящим принцем. То ли роль оказалась сложной, то ли правила дворца — драконовскими, но где-то она явно свернула не туда…