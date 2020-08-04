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Бестия: какие правила королевского двора нарушила Меган Маркл

4 августа исполняется 39 лет герцогине Сассекской и жене принца Гарри.

Бестия: какие правила королевского двора нарушила Меган Маркл
Герцог и герцогиня Сассекские / фото Globallookpress © I-Images

Меган Маркл, пожалуй, обскакала свою покойную свекровь принцессу Диану по количеству скандалов и упоминаний в СМИ. Но если леди Ди обожали подданные, да и весь мир, то с Меган Маркл все с точностью, да, наоборот. Герцогиню упрекают в происхождении, цвете кожи, заносчивости и растратах, но больше всего британский народ раздражают ее бесконечные нарушения королевского протокола. Давайте разберемся, почему Меган Маркл никудышный член королевской семьи.

Держи язык за зубами

Все началось в 2017 году, когда привыкшая к публичности и общению с журналистами Маркл дала интервью журналу Vanity Fair и рассказала о романе с принцем Гарри.

Ошибка: все бы ничего, но по законам королевского двора до официального объявления о помолвке нельзя давать какие-либо комментарии в СМИ. Вероятно, принц Гарри своей пассии об этом говорил, но кто откажется лишний раз оказаться на обложке модного журнала?

Любви все возрасты покорны…

Меган Маркл старше принца Гарри на три года и имеет за плечами неудачный брак.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / фото Globallookpress © I-Images

Ошибка: у королевских персон не принято жениться на девушках, которые старше по возрасту. Что уж говорить о женщине в разводе. Отцу принца Гарри — принцу Чарльзу — пришлось туго, когда он все же решил связать свою судьбу с любовью всей жизни Камиллой Паркер-Боулз. Яблоко от яблони…

Автограф на удачу

Меган долго не могла привыкнуть к своему новому статусу члена королевской семьи. Вроде бы и внимания публики стало больше, но использовать его как это принято в Голливуде нельзя. Здесь не поклонники, а подданные. Маркл первое время настолько ошалела от обилия внимания, что несколько раз даже раздавала автографы, что категорически не понравилось ее королевскому величеству Елизавете II.

Меган Маркл дала автограф
Меган Маркл дала автограф девочке из толпы / фото Globallookpress © Tom Nicholson

Ошибка: королевская семья — аристократы, интеллигенты и на любом мероприятии придерживаются строгих правил поведения. Они не звезды и не кумиры, а символ британской монархии, поэтому никаких автографов быть не должно.

Чувства напоказ

Принц Гарри всегда отличался буйным нравом и не раз приносил неприятности своей коронованной бабушке. И в жены себе выбрал тоже бунтарку. Любовь этой пары кажется настолько сильна, что они не в силах сдерживаться даже на публике. И держанием за руку здесь не обходится: в ход идут жаркие объятия и страстные поцелуи.

Ошибка: дворцовые правила гласят — никаких нежностей на людях. За закрытыми дверями Виндзорского замка — сколько угодно, при подданных же нельзя демонстрировать даже объятия, не говоря о более чувственных проявлениях симпатии.

Локон раздора

Вопрос с прической — особенно важный для королевского двора. Может, именно поэтому сама Елизавета II столько лет не меняет стрижку? В любом случае, Меган Маркл решила и здесь действовать по-своему. Она часто носит небрежно собранный пучок.

Прическа Меган Маркл
Прическа Меган Маркл до эталонной укладки не дотягивает / фото Globallookpress © Andrew Parsons

Ошибка: согласно королевскому этикету, волосы дам при дворе должны быть идеально уложены, волосок к волоску. Этого железного правила всегда придерживается королева, но остальные дамы частенько его нарушают.

Разрез выше линии нравственности

Открытые плечи, разрезы на юбках и платья выше колен — такое впечатление, что Меган Маркл просто не успела поносить новые вещи и плевать хотела на королевские правила. Она носит то, что ей нравится, дресс-код только на официальные мероприятия и то, можно нарушить немного и оголить плечо, если бабули мужа не будет рядом.

Меган Маркл в платье с открытыми плечами
Герцогиня Сассекская пришла на официальное мероприятие, нарушив дресс-код / фото Globallookpress © Andrew Parsons

Ошибка: все мероприятия, в которых принимают участие члены королевской семьи, считаются официальными и на них необходимо соблюдать дресс-код: никаких нарядов с открытыми плечами, разрезов выше линии нравственности и коротких юбок, колено нужно прикрыть. Консерватизм и английская чопорность.

Губы цвета спелой вишни

Меган Маркл привыкла к макияжу. Хорошо, что дружит она с теннисисткой Сереной Уильямс, а не с Ким Кардашян. Иначе отучаться от контуринга и яркого макияжа пришлось бы больнее. Меган старалась придерживаться нюдовых оттенков в макияже, как того требует протокол. Но нет-нет, да проскальзывала яркая помада. Или темный цвет лака на ногтях. При смуглой коже бледные оттенки лака смотрятся, мягко говоря, не очень. Вот Маркл и баловалась любимым черным или темно-синим покрытием.

Ошибка: ничто не должно выделяться и привлекать внимание во внешности королевской особы. Только делами благими должен отличаться член королевской семьи.

Вышла, закрой дверь!

Меган Маркл при всех своих недостатках и заносчивости в некоторых вещах весьма неприхотлива и даже практична. Ну не может запомнить человек, что нельзя самой закрывать за собой дверь авто. Всю жизнь закрывала сама, а тут вдруг такая роскошь…

Меган Маркл выходит из машины
Меган Маркл выходит из машины, рядом специальный человек, который закроет за ней дверь / фото Globalookpress © Stephen Lock

Ошибка: женщинам королевского двора запрещено самим закрывать дверь автомобиля. Для этого есть специально обученные люди. Такие правила. Хотя, справедливости ради, даже Елизавета II нет-нет да забудет и хлопнет от души дверью машины.

Колготки подружек

При подготовке к свадьбе выяснилось, что подружки невесты по правилам этикета должны быть в колготках. Но на улице стояла жаркая погода и Меган Маркл разрешила девушкам не надевать их. Чем вызвала недоумение даже у Кейт Миддлтон, не говоря уже о Королеве.

Ошибка: этикет обязывает всегда с платьем или юбкой надевать колготки. Всегда. В любую погоду, даже в +40. Дамам остается только смириться, а нам — посочувствовать им.

Вечеринка в честь ребенка

В Америке есть традиция — устраивать праздник в честь еще неродившегося младенца. На вечеринке узнают пол будущего ребенка, а маму одаривают подарками. Неизвестно, какими правдами и неправдами Букингемский дворец пошел на это, но у наследника принца Гарри такой праздник был. Шумный, со звездными гостями.

Ошибка: королевская семья всегда оберегает детей, особенно еще нерожденных, и обычно весьма сдержанна по поводу праздников в честь наследников.

Фото в роддоме

Меган Маркл отказалась от фотосессии с новорожденным сыном Арчи на пороге роддома. Она выждала пару дней и только потом они с принцем Гарри вышли к журналистам и впервые показали младенца подданным.

Герцог и герцогиня Сассекские с сыном
Герцог и герцогиня Сассекские впервые показали сына Арчи / фото Globallookpress © Xinhua

Ошибка: испокон веков женщины королевской семьи выходили после родов для приветственного фото на ступеньках роддома. Так делала и сама Елизавета II, дважды на ступеньках фотографировалась принцесса Диана, мать Гарри, а также Кейт Миддлтон, которая трижды не осмелилась нарушить эту традицию.

Многие журналисты, да и простые британцы, уверены, что все «проколы» Меган Маркл — это не более, чем игра на публику. История «золушки» обещала быть лучшей ролью актрисы Меган, яркой и блестяще сыгранной жизнью в лоне королевской семьи с настоящим принцем. То ли роль оказалась сложной, то ли правила дворца — драконовскими, но где-то она явно свернула не туда…

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