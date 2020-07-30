Зловещие приметы на свадьбе, которые предвещали развал королевского брака Чарльза и Дианы

39 лет назад состоялась одна из самых ожидаемых и громких церемоний венчания. Но все было не так красиво, как кажется.

39 лет назад весь мир наблюдал за свадебной церемонией принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Тогда молодожены выглядели счастливыми и ничто не могло омрачить их радость.

К сожалению, их брак закончился трагично. И предсказатели считают, что молодожены совершили несколько роковых ошибок на свадьбе, которые предрекли раскол в их паре.

Камень преткновения: острые шипы

Диана любила ломать стереотипы и кольцо для свадьбы приобрела по каталогу Garrard. При этом испокон веков для королевской семьи ювелирные украшения изготавливались исключительно на заказ.

Крупное украшение с большим ограненным сапфиром из 18-каратного золота в окружении 14 бриллиантов она выбрала сама. Это было не самое большое и далеко не самое дорогое кольцо в каталоге, на момент покупки оно стоило 28 тысяч фунтов стерлингов, что примерно 110 тысяч рублей.

Плохая примета: шаманы считают, что на помолвку и свадьбу лучше выбирать гладкие кольца, чтобы и жизнь была гладкой.

У Дианы же семейная жизнь была очень похожа на ее драгоценность — такая же острая как «шипы» бриллиантов, но при этом многогранная, как сапфир.

Платье: перешивали несколько раз

Свадебное платье Дианы перешивали несколько раз, потому что принцесса во время подготовки к свадьбе сидела на диете и сильно похудела. Поэтому дизайнерами Элизабет и Дэвидом Эмануэль было принято решение подогнать наряд на леди Ди прямо в день свадьбы!

Плохая примета: как известно, зашивать что-то на человеке — плохой знак! А уж если это касается свадебного платья, то не стоит ждать счастливого брака.

Кроме того, леди Диана пролила на платье во время свадьбы флакон своих любимых духов. Осталось пятно, которое она старательно прикрывала рукой весь торжественный день…

Ошибка в имени жениха

Во время свадебной клятвы леди Диана ошиблась в имени жениха. Ну, вы представляете? :) Она произнесла: «Филипп Чарльз Артур Джордж» вместо верного «Чарльз Филипп Артур Джордж».

Дело в том, что у членов королевской семьи может быть 4 имени. Вот разнервничавшаяся Диана и запуталась…

Плохая примета: даже не стоит говорить, что ошибиться в имени жениха — это не просто плохая примета. Некоторые пары после такого и вовсе не доходят до свадебных клятв.

Забытый поцелуй

Принц Чарльз волновался на свадьбе не меньше невесты и даже забыл поцеловать Диану после произнесения клятв.

В итоге новоиспеченной семье пришлось целоваться во время традиционного приветствия подданных на балконе Букингемского дворца.

Плохая примета: поцелуй завершает свадебный обряд, он как печать на документе. Нет поцелуя — нет брака, обряд считается незавершенным. Что ж, у леди Ди и Чарльза так и вышло.

Бывшая в зале

20-летняя леди Диана, идя к алтарю, заметила в церкви Камиллу Паркер-Боулз. Уже тогда Диана знала, что ее будущий муж неровно дышит к этой девушке, в чем потом убедился и весь мир.

Но Диана с честью вышла из ситуации, даже не подав виду. Хотя потом она признавалась в интервью, что была сильно расстроена и подавлена присутствием Камиллы на церемонии.

Плохая примета: существует такая вещь, как «непроизвольный сглаз», когда в момент эмоционального напряжения вырываются какие-то мысли или слова. Вероятно, Камилле было некомфортно находится в числе приглашенных гостей и она могла желать несчастливого брака молодоженам.

В любом случае, как бы не сложилась семейная жизнь принца Чарльза и принцессы Дианы, они подарили миру прекрасных сыновей. И кто-то из них в будущем станет монархом Великобритании.