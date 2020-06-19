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Звездный гость

Очень дорого! Анна Калашникова показала гору подарков от таинственного поклонника

Светская львица поделилась с Teleprogramma.pro кадрами с празднования дня рождения.

Очень дорого! Анна Калашникова показала гору подарков от таинственного поклонника
Анна Калашникова. Фото: Борис Кудрявов. Архив «ЭГ»

Одно время актриса, певица и модель Анна Калашникова встречалась с Прохором Шаляпиным. Подробности их романа обсуждала вся светская тусовка. Но пара рассталась.

Кто сегодня поселился в сердце красавицы? Этот таинственный мужчина появился на праздновании дня рождения Анны…

Кстати, Анну Калашникову просто завалили подарками. Помимо букетов роз и большого плюшевого мишки, Анна получила и еще ряд достаточно дорогих брендовых презентов.

Но поклонников телеведущей интересует главный вопрос: какой подарок ей преподнес тот самый таинственный молодой мужчина? Возможно, Калашникова, наконец, услышала заветное предложение руки и сердца и покажет колечко?

А какой сюрприз ей преподнесли родители и маленький сын? И поздравил ли красотку Прохор Шаляпин? Подробности — в нашем видео.

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