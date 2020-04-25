Анна Калашникова согласилась за 300 тысяч рублей пробежаться по улице в нижнем белье и чулках

Модель и бывшая возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина Анна Калашникова за 300 тысяч рублей согласилась пробежаться по улицам Москвы в нижнем белье и чулках. Об этом ее «подвиге» было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Триста тысяч на кону. В кризис, когда бушует коронавирус — это нормальные деньги. Мне, конечно, было сложно повернуться задом. Это на меня непохоже. Я же мама. Сначала вышел консьерж и очень удивился, увидев меня. Потом начали ездить мусорщики и смотреть на меня. Я, если честно, потом долго приходила в себя. Мне потребовалась помощь психолога».

Анна Калашникова

Как отметила Анна Калашникова, часть выигранных таким необычным способом денег она отдаст на благотворительность.

«Я поддерживаю призыв сидеть дома со своими семьями и все обрабатывать. Но все-таки я считаю, что надо как-то развлекаться народу, настроение поднимать, поэтому и приняла участие в такой акции», — заявила Анна Калашникова.