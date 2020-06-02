«Это только начало и дальше будет сложнее»: как знаменитости поддерживают свой бизнес

Представители малого бизнеса продолжают спасать свое дело от последствий коронавируса. Вот и наши звезды также не стали исключением.
Теледива Алена Водонаева и участник шоу «Последний герой. Зрители против звезд » Михаил Еремеев рассказали Teleprogramma.pro, как выживает их бизнес во время кризиса.
Алена Водонаева: «Мы подали заявление на субсидию»
Все салоны красоты бренда Алены Водонаевой были закрыты сразу же, как только Сергей Собянин распорядился приостановить в Москве работу заведений индустрии красоты. Сейчас же теледиве и ее команде остается только ждать их открытия.
По словам самой Алены, в первую очередь, держаться на плаву ей помогает адекватное отношение к происходящему ее сотрудников.
Алена признается, что сотрудники с пониманием отнеслись к тому, что придется уйти в неоплачиваемый отпуск — это позволило сократить расходы на зарплату.
«Мы подали заявление на субсидию на поддержку малого бизнеса. Сейчас это практически единственная вещь, которая может помочь в нашей сфере. Надеюсь, мы скоро откроемся и сможем хоть как-то закрыть двухмесячный простой», — поясняет теледива.
— Каковы ваши прогнозы о будущем малого бизнеса вообще?
— Естественно, больше половины предприятий не смогут открыться после карантина. Поддержки малому бизнесу практически не оказывается, хотя мы слышим обратное.
Но я уверена, что наши предприниматели справятся с нестабильной финансовой обстановкой, и уже с сентября мы сможем выйти на половину прежнего уровня.
Михаил Еремеев: «Я не уволил ни одного человека»
Участник команды зрителей проекта «Последний герой. Зрители против звезд» Михаил Еремеев является основателем издательского дома «Селебрити групп» и светского Интернет-издания «Cetre».
На его примере мы узнали, как коронакризису противостоит современная медиасфера.
— Михаил, как ваш бизнес выживает в условиях кризиса и пандемии?
— Тяжело, так же, как и всем, но поскольку у меня онлайн — издательство, а все сидят по домам в Интернете, его трафик растет. Журнал существует и имеет большой прирост трафика, а это очень хорошо.
— А как боретесь за свое дело?
— Никаких специальных мер я не предпринимаю, потому что не понимаю, в каком направлении нам двигаться дальше. Но просто стараюсь придумать какие-то творческие ходы, чтобы привлечь внимание читателей к изданию.
Мы придумываем интересные статьи, конкурсы и так далее, чтобы повысить и даже удержать внимание к продукту.
Экономические меры не предпринимаю, потому что надо выйти из карантина и понять, в каком ключе будет развиваться данное направление.
— Пришлось ли кого-то увольнять?
— Я не уволил ни одного человека. Это мое решение как руководителя — оставить всех в штате. Более того, я плачу людям зарплату, поскольку у меня все официально трудоустроены.
И на протяжении всего периода самоизоляции я выплачиваю нашим сотрудникам жалованье без каких-либо задержек и сокращений.
— На чем приходится экономить?
— Поскольку мы живем в режиме самоизоляции, в нашем издании отменилось огромное количество фото и видеоинтервью. Соответственно, отсюда отменилась статья расходов на аренду студии, свет и оплату фотографов и видеооператоров.
По большому счёту, на этом удалось сэкономить. Больше ничего не могу сказать по поводу экономии — все как работало, так и работает.
— Какая судьба, на ваш взгляд, ждет малый бизнес?
— Хочу сказать, что это только вершина айсберга, потому что коронакризис только начинается. Когда после карантина откроются все заведения и офисы, то будет понятно, насколько упали клиентские возможности.
Поэтому я думаю, что это только начало и дальше будет сложнее. По моим прогнозам, малый и средний бизнес понесёт колоссальные убытки, и огромное количество компаний уйдут с рынка.
В частности, такие направления, как общепит, индустрия красоты и развлечений. Безусловно, мой бизнес тоже страдает, потому что любое издательство имеет определенное количество прибыли от рекламодателей. А сейчас же это число резко упало — процентов на 80. А то количество рекламодателей, которое осталось, задерживают и откладывают все выплаты. Потому что, какой смысл рекламировать новую коллекцию в магазине ZARA, если, по большому счёту, ее никто не подкупает? Все сферы бизнеса страдают, и моя в том числе.