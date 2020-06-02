«Это только начало и дальше будет сложнее»: как знаменитости поддерживают свой бизнес

Водонаева и Михаил Еремеев рассказали Teleprogramma.pro о спасении своего дела в период пандемии.

Представители малого бизнеса продолжают спасать свое дело от последствий коронавируса. Вот и наши звезды также не стали исключением.

Теледива Алена Водонаева и участник шоу «Последний герой. Зрители против звезд » Михаил Еремеев рассказали Teleprogramma.pro, как выживает их бизнес во время кризиса.

Алена Водонаева: «Мы подали заявление на субсидию»

Все салоны красоты бренда Алены Водонаевой были закрыты сразу же, как только Сергей Собянин распорядился приостановить в Москве работу заведений индустрии красоты. Сейчас же теледиве и ее команде остается только ждать их открытия.

По словам самой Алены, в первую очередь, держаться на плаву ей помогает адекватное отношение к происходящему ее сотрудников.

Алена признается, что сотрудники с пониманием отнеслись к тому, что придется уйти в неоплачиваемый отпуск — это позволило сократить расходы на зарплату.

«Мы подали заявление на субсидию на поддержку малого бизнеса. Сейчас это практически единственная вещь, которая может помочь в нашей сфере. Надеюсь, мы скоро откроемся и сможем хоть как-то закрыть двухмесячный простой», — поясняет теледива.

— Каковы ваши прогнозы о будущем малого бизнеса вообще?

— Естественно, больше половины предприятий не смогут открыться после карантина. Поддержки малому бизнесу практически не оказывается, хотя мы слышим обратное.

Но я уверена, что наши предприниматели справятся с нестабильной финансовой обстановкой, и уже с сентября мы сможем выйти на половину прежнего уровня.

Михаил Еремеев: «Я не уволил ни одного человека»

Участник команды зрителей проекта «Последний герой. Зрители против звезд» Михаил Еремеев является основателем издательского дома «Селебрити групп» и светского Интернет-издания «Cetre».

На его примере мы узнали, как коронакризису противостоит современная медиасфера.

— Михаил, как ваш бизнес выживает в условиях кризиса и пандемии?

— Тяжело, так же, как и всем, но поскольку у меня онлайн — издательство, а все сидят по домам в Интернете, его трафик растет. Журнал существует и имеет большой прирост трафика, а это очень хорошо.

— А как боретесь за свое дело?

— Никаких специальных мер я не предпринимаю, потому что не понимаю, в каком направлении нам двигаться дальше. Но просто стараюсь придумать какие-то творческие ходы, чтобы привлечь внимание читателей к изданию.

Мы придумываем интересные статьи, конкурсы и так далее, чтобы повысить и даже удержать внимание к продукту.

Экономические меры не предпринимаю, потому что надо выйти из карантина и понять, в каком ключе будет развиваться данное направление.

— Пришлось ли кого-то увольнять?

— Я не уволил ни одного человека. Это мое решение как руководителя — оставить всех в штате. Более того, я плачу людям зарплату, поскольку у меня все официально трудоустроены.

И на протяжении всего периода самоизоляции я выплачиваю нашим сотрудникам жалованье без каких-либо задержек и сокращений.

— На чем приходится экономить?

— Поскольку мы живем в режиме самоизоляции, в нашем издании отменилось огромное количество фото и видеоинтервью. Соответственно, отсюда отменилась статья расходов на аренду студии, свет и оплату фотографов и видеооператоров.

По большому счёту, на этом удалось сэкономить. Больше ничего не могу сказать по поводу экономии — все как работало, так и работает.

— Какая судьба, на ваш взгляд, ждет малый бизнес?

— Хочу сказать, что это только вершина айсберга, потому что коронакризис только начинается. Когда после карантина откроются все заведения и офисы, то будет понятно, насколько упали клиентские возможности.

Поэтому я думаю, что это только начало и дальше будет сложнее. По моим прогнозам, малый и средний бизнес понесёт колоссальные убытки, и огромное количество компаний уйдут с рынка.

В частности, такие направления, как общепит, индустрия красоты и развлечений. Безусловно, мой бизнес тоже страдает, потому что любое издательство имеет определенное количество прибыли от рекламодателей. А сейчас же это число резко упало — процентов на 80. А то количество рекламодателей, которое осталось, задерживают и откладывают все выплаты. Потому что, какой смысл рекламировать новую коллекцию в магазине ZARA, если, по большому счёту, ее никто не подкупает? Все сферы бизнеса страдают, и моя в том числе.