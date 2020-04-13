Алена Водонаева решила подарить клип, который снимала для диджея Косинуса

Модель отдаст в хорошие руки свою съемку, которую ее бывший муж так и не использовал.

Скандальная модель и журналистка Алена Водонаева опубликовала в Instagram неудачный дубль из клипа, который она два года назад снимала в американской пустыне. На видео красавица стоит в черном боди и розовых лосинах посреди толпы танцующих иностранцев.

Женщина отметила, что полная версия представляет собой полноценный клип с интересной идеей и сюжетом. Изначально он снимался для второго мужа звезды — Алексея Комова, больше известного как диджей Косинус. Но музыкант так и не использовал этот ролик, уже два года он лежит у Водонаевой «в столе».

«Я хочу его просто кому-нибудь отдать, подарить. Вдруг вы музыкант, артист, у вас есть крутой трек и по настроению вам подойдет пустыня с неожиданным финалом», — написала Алена.

По словам модели, видео снято одним кадром, без склеек и монтажа. Права на клип принадлежат ей, так что она может легко подарить эту работу кому-нибудь. Водонаева уверена, что теперь ролик долго не залежится. Актриса Эвелина Бледанс в комментариях отметила, что это видео должно хорошо подойти для молодых мужчин-певцов.

Напомним, Водонаева и Косинус состояли в браке с 2017 по 2019 год. После расставания модель не раз вспоминала о низких заработках своего второго супруга, которые, судя по всему, и стали причиной развода.