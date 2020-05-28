Одних сотрудников уволили, другим порезали зарплаты: Жуков не собирается закрывать свой бар

В китайском языке слово «кризис» составлено из двух иероглифов, один из которых обозначает «опасность», а другой «возможность». Видимо, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков всегда делает акцент на втором, положительном варианте.

Рассказывая Teleprogramma.pro о положении своего бизнеса во время бесчинства коронавируса, музыкант верит в то, что ему удастся не только сохранить, но и приумножить свое дело.

— Сергей, как вам удается удерживать свой бизнес на плаву в условиях кризиса и пандемии?

— Сказать, что сейчас мы занимаемся бизнесом, конечно, нельзя – все заморожено, но мы работаем над тем, чтобы остаться на плаву.

С 28 марта «Руки Вверх! Бар» закрыт, как и все бары страны, но мы стараемся делать все, чтобы гости не забывали о нас.

Недавно у нас прошел онлайн-концерт Мити Фомина, позже мы организовали день рождения Шуры в Zoom, а с начала апреля в нашей группе ВКонтакте регулярно выходят выпуски «Хороших новостей», где мы общаемся со звездами и всячески стараемся подбодрить всех, кто нас смотрит.

— Какие меры вы предпринимаете, чтобы его спасти своё дело?

— Мы регулярно следим за новостями в надежде, что ситуация улучшится, и мы сможем постепенно вернуться к прежней жизни.

Главное сейчас – протянуть максимально длительное время до того момента, когда все встанет на свои места.

Для этого мы занимаемся минимизацией расходов, оптимизируем внутренние бизнес-процессы и намерены не только выжить в условиях кризиса, но и усовершенствоваться к открытию бара.

— Пришлось ли кого-то увольнять?

Сергей Жуков: На этот вопрос вам ответит совладелец сети «Руки Вверх! Бар», мой партнер и предприниматель Павел Чесноков. Он уже много лет работает в этом бизнесе и точно знает, как нужно правильно действовать в кризисной ситуации.

Павел Чесноков: Практически всех сотрудников баров мы отправили в отпуск. К сожалению, мы не смогли обеспечить им зарплату на момент остановки работы предприятий.

Мы их не увольняли, но с пониманием относимся к тому, что кто-то вынужденно ищет себе работу в других сферах, это вполне нормально.

Наших офисных работников мы еще в марте перевели на 50% от оклада, о чем публично заявили. Изначально многие сотрудники поддержали эту идею, но, в силу обстоятельств некоторые из них покинули компанию самостоятельно.

Есть и те, кто оказался не способен эффективно действовать в условиях кризиса и снижения заработной платы, и этих сотрудников мы были вынуждены уволить.

Все эти вакансии уже открыты, и объявлен набор нового персонала. Это не так критично, сегодня рынок труда на нашей стороне – один за другим закрываются наши конкуренты, освобождается много классных специалистов. Думаю, что к открытию баров мы выйдем с обновленной и усиленной командой.

— На чем экономите?

Павел Чесноков: Сотрудники бара ушли в неоплачиваемый отпуск, с конца марта мы остановили платежи по арендной плате, по сырью поставщикам, — словом, экономим практически на всём.

Арендодатели разделились сейчас на несколько категорий: одни предлагают нам арендные каникулы и разрешают остаться в помещениях без выплат, другие дают существенные скидки, куда более весомые, чем 50%, а третьи пока не понимают серьезности происходящего и пытаются получить арендную ставку более 50%, что достаточно неадекватно в текущей ситуации.

К счастью, время на нашей стороне, и чем больше времени проходит, тем более охотно наши коллеги и подрядчики работают за менее существенные деньги, чем раньше.

— Ваши прогнозы: как ситуация с карантином отразится на малом бизнесе вообще и на вашем, в частности?

Сергей Жуков: К этому вопросу нужно подходить индивидуально: есть бизнес-проекты, которые сейчас практически не могут работать, и к ним относятся концертные, ресторанные бизнесы, есть проекты, которые формально могут работать, но потеряли доход, а есть те, кто растет и процветает в этой, по сути, кризисной ситуации.

Что касается барного, ресторанного бизнеса, мы ожидаем того, что многие заведения закроются, особенно те, что работали в ноль и в минус. Те, кто работал в плюс и накопил средства для возможности «пересидеть» хотя бы до конца карантина, уже имеют шанс остаться на плаву. У нас же все зависит от того, на какой уровень посещаемости и выручки мы сумеем выйти. Паш, согласен?

Павел Чесноков: Да, я соглашусь. По моим прогнозам, после открытия наша выручка упадет примерно на 50%, что серьезно для нашего бизнеса и находится намного ниже уровня положительной рентабельности.

Мы готовимся к этому моменту, ведем переговоры с арендодателями. Рынок труда готов к такому падению, все трезво понимают, что заработная плата будет оптимизирована, и все расходы подвергнутся значительному сокращению.

Сергей Жуков: Тем не менее, наш опыт показывает, что после любого кризиса бизнес в развлекательной индустрии вырастает. Мы дарим нашим гостям праздник и веселье, а это очень востребовано в пост-кризисной ситуации.

Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом, присматриваемся к проектам, которые вынуждены закрыться, и стараемся не повторять их ошибок.

Очень хотелось бы не только не потерять наши заведения, но и увеличить их количество, над чем мы и работаем.