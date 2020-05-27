«Советским людям не свойственно покупать вещи по 200 000 долларов»: как живут на самоизоляции Отиева и Дроздов

Ирина Отиева призналась Teleprogramma.pro, что привыкла довольствоваться тем, что есть.

Недавно вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина пожаловалась на отсутствие денег в период пандемии.

Она сетует на то, что иногда финансов не хватает даже на самое необходимое. А ведь Людмила Поргина отвечает и за своих домашних животных: шесть кошек, четырех попугаев и собаку.

Портал Teleprogramma узнал, как живут на самоизоляции другие пожилые представители сферы культуры, не нуждаются ли в нашей помощи и как свпоминают 90-е годы — время, когда они были супервостребованы.

Ирина Отиева: «Я самоизолировалась раньше вспышки коронавируса»

Давние 90-е годы певица Ирина Отиева считает удачным периодом в своей жизни во многом благодаря тому, что у нее было много работы. К тому же в этот период артистка стала мамой и смогла купить квартиру в Москве.

«Сейчас я на пенсии и довольствуюсь тем, что есть. И вообще, я человек неизбалованный и привыкший жить на те деньги, которые имеются. Если сегодня поменьше, значит, сегодня буду жить на это. Если побольше, то смогу сделать что-то приятное мамочке и доченьке. Людям, рожденным в Советском Союзе, вообще не свойственно покупать какие-то дорогие вещи ценой по 200 000 долларов», — рассказывает артистка.

Заслуженная артистка России, певица Ирина Отиева отметила, что в 90-е годы разгул бандитизма действительно имел место быть. Но и среди обладателей «малиновых пиджаков» встречались по-настоящему приятные люди, с которыми можно было и работать и общаться.

«Бог, конечно, миловал меня вступать в контакт с отпетыми негодяями, — рассказывает Ирина Отиева. – Но я общалась с теми, кого принято называть дельцами. Сейчас задним умом я понимаю, что их доходы вряд ли можно назвать честными, но тогда в силу жизненных обстоятельств, когда мне приходилось выплачивать долги, делать в квартире ремонт, потом я забеременела, мне нужно было думать, как одной растить ребенка, я не задумывалась об этих вещах», — рассказывает артистка.

Певица признается, что отправилась в роддом практически со сцены, а уже через месяц после рождения дочки Лады поехала на гастроли.

По словам Ирины Отиевой, она привыкла довольствоваться малым с самого детства. Родители певицы были врачами, получали небольшую зарплату и не особо баловали девочку. Но благодаря этому Ирина научилась радоваться и мелочам, например, мороженому за 15 копеек. Умение принимать трудные ситуации помогает ей и в период пандемии.

— Ирина Адольфовна, насколько коронавирус сократил ваши доходы?

— Учитывая тот факт, что я нахожусь дома, — даже увеличил. А если сказать точнее, то просто значительно сократились расходы. Я могу заказать какие-то продукты – дней на пять-шесть, на недельку, или сходить в аптеку – вот и все. Во многом мне помогает доченька. Остальное у меня уже все есть. А маму мы изолировали в другой квартире, чтобы она от нас ничего не подцепила.

— То есть, вы не жалуетесь?

— Обратите внимание, что жалуются обычно те, у кого в загашниках, будь здоров, накоплено — хватит и внукам, и правнукам. А нормальным людям, воспитанным в Советском Союзе, это вообще не свойственно. Это уже другое поколение. Наше же поколение в некотором смысле – бессеребренники.

— Наверное, вы, как и многие другие артисты, потеряли приработки от выступлений…

— Я самоизолиролась раньше, чем наступил коронавирус. В какой-то момент я сказала себе, что больше не хочу видеть этот шоу-бизнес. Можно сказать, что устала ужасно. Если по молодости еще терпела, то потом подумала, зачем мне этот маскарад бездарностей?

Они ведь все прячут свои истинные лица под масками. И тогда я сказала себе: «Все, хватит, уже наработалась». Когда я ездила по гастролям, мне не хватало времени на чтение. И вот сейчас оно наступило.

— А что вы читаете?

— Я люблю философию и в свое время собрала очень хорошую коллекцию книг по искусству. Единственный, кого я так и не одолела, — это Аристотель.

Николай Дроздов: «Я всегда был на зарплате»

Знаменитому зоологу, доктору биологических наук и ведущему Николаю Николаевичу Дроздову грех жаловаться на 90-е годы.

В период с 1991 по 1997 годы легендарная передача «В мире животных» с его участием выходила сразу на двух каналах. И лишь только в декабре прошлого года выход программы был приостановлен на неопределенный срок.

К тому же Дроздов выступал как эксперт на телевидении, всегда участвовал в разных экспедициях.

С 2000-го года Николай Дроздов является профессором географического факультета МГУ им. Ломоносова.

«Работая в университете, я всегда был на зарплате. Зарплатой, которая выросла за все эти годы, я доволен, пенсией тоже. А в экономических проблемах государства я не разбираюсь, поэтому и не буду рассуждать на эту тему», — говорит Николай Дроздов.

А вот здоровье людей волнует Николая Николаевича гораздо больше.