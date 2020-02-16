Свадьба за 10 000 евро: Ирина Отиева поделилась личными секретами

В современном мире бывает сложно уловить тот мимолетный момент, когда звезда шоу-бизнеса покидает сцену и навсегда пропадает из зоны видимости СМИ и поклонников. Концерты заканчиваются, новые песни не появляются и бывшая когда-то великой звезда медленно затухает. Около десяти лет назад одна из таких артисток, Ирина Отиева, внезапно исчезла с экранов ТВ. Последнее ее выступление было на шоу «Суперстар. Команда мечты», после чего ее перестали куда-либо звать, а правильно «хайповать» тогда еще не умели. Как рассказывала сама артистка, ее талант в то время был просто никому не нужен.

Но в начале 2020 года случились перемены, в программе «Прямой эфир», завели диалог о пристрастии звезды к алкоголю. Как рассказала Ирина изданию «Комсомольская Правда», она была в шоке узнав, что редакторы Андрея Малахова сняли ее простывшую и с температурой на скрытую камеру.

Но хотя Отиева избегает крупных концертов, женщина с удовольствием выступает на небольших мероприятиях. Например недавно стало известно, что певицу позвали спеть на свадьбе у весьма богатых людей, а ее гонорар составит 10 тысяч евро, или 687 тысяч рублей, что весьма здорово для звезды, которая давно перестала выступать на широкую публику.