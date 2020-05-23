Елизавета Башарова — о «подарках» мужа: «Двойной перелом носа, сотрясение мозга…»

Недавно Марат Башаров прошелся по разным каналам и ток-шоу. Интервью 45-летний актер бесплатно не дает, поэтому рассказывал об очень личном за очень приличный гонорар. Последняя жена, которая развелась с Башаровым год назад, впервые решила публично ответить экс-мужу.

«Начал душить беременную»

О физическом и психологическом насилии Елизавета рассказала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир». Девушка начала встречаться с Маратом Башаровым пять лет назад, после его скандального развода с актрисой Екатериной Архаровой. Катя тогда обнародовала страшные фото: женщина призналась, что Марат ее избил. Архарова сообщала о сотрясении мозга, ушибах, переломе носа. Катя хотела предупредить Лизу — нашла ее номер телефона и написала: «Беги, девочка, от него!» Архарова предупреждала Елизавету. Но молодая влюбленная женщина не хотела слушать.

Первый тревожный звоночек был громким. Но его Лиза проигнорировала. Впервые муж избил Елизавету, когда она ждала ребенка. Случилось это в Германии, куда женщина прилетела с Амели, дочерью Башарова от первого брака. Этот случай она и сейчас вспоминает со слезами на глазах: «Я была на третьем месяце беременности.

У Марата был гастрольный тур по Германии, он позвонил и сказал: «Приезжайте ко мне с Амели, погуляем». Мы приехали, один день гуляли, потом он отыграл спектакль. После каждого спектакля, особенно на гастролях, — застолье. Мы с Амели пошли спать, около 5 утра приходит нетрезвый Марат. Ложится в кровать. Всегда до этого атаковал меня психологически: «Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую…» Мне хотелось верить, что это пьяный бред.

Потому что наутро он говорил, что никого роднее Амели, меня и будущего малыша нет… И вот тут начинается опять… Я прошу его помолчать. Беру стакан воды и обливаю его. Это была роковая ошибка.

Он начал меня душить. Мне удалось убежать в другую комнату…» Лиза переехала жить к маме, но Марат вымолил прощение и вернул жену. «Он блистательный актер, поэтому мог найти слова, в которые хочешь верить… — вспоминает Лиза. — Потом просто начинал себя хорошо себя вести. Всю беременность не поднимал руку…»

Во время родов муж был рядом, после выписки старался быть примерным семьянином. Но продержался недолго. Однажды на глазах маленького сына Марселя, которому летом исполнится четыре года, сломал жене палец, после чего она некоторое время жила у брата. Вернулась, но домашнее насилие продолжилось.

Как-то раз Марат в очередной раз напился и начал отчитывать жену, та попросила: «Помолчи!» За что получила удар по лицу. На глазах ребенка. «Позвонила маме, отвезли Марсельку к маминой сестре и поехали в травмпункт, — вспоминает девушка. — Оказалось — двойной перелом носа, сотрясение… После этого ребенок говорил так: «Папа маму — бах!»… »

Брат Лизы рассказал прессе о дебоше артиста. Башаров испугался, что будет большой скандал, позвонил Лизе: «Что мне делать?» Жена предложила оформить дарственную на квартиру на сына. Башаров сделал дарственную на Елизавету, так как ребенок несовершеннолетний. В итоге Марат стал жить в загородном доме, а жена с сыном — в столичной квартире.

Знакомьтесь: Игорь Леонидович!

После последнего дебоша Елизавета поставила мужу ультиматум: «Я ему говорила, что подам на развод, если он не «зашьется». Марат даже решился закодироваться и поехал с женой в клинику, но там у него оказался низкий пульс — решили перенести процедуру.

А потом Башаров и вовсе отказался кодироваться — мол, уже дважды пробовал, и не получилось. Лиза подала на развод, а Марат продолжил в прессе создавать иллюзию идеального брака, рассказывая, как счастлив с женой. А Лиза продолжала настаивать на том, чтобы Марат закодировался — не ради нее, а ради сына. Ведь Марат — отличный отец. Когда трезвый.

Правда, недавно Башарова была вынуждена сменить замки в квартире. Раньше Марат мог беспрепятственно приезжать к сыну, а теперь должен звонить и согласовывать визиты с женой.

Вернется ли Елизавета к Марату, если он закодируется? Ведь мужчина твердит, что он до сих пор ее любит. Лиза уверена: «Я не вернусь…» Экс-супруга актера говорит, что беспокоится о состоянии Башарова с одной целью: отец — пример для сына, она хочет, чтобы Марат и Марсель общались.

Ради этого Марат должен бросить пить. Ведь рукоприкладство — не единственный побочный эффект пьянства. По словам бывшей жены, когда Башаров выпьет, у него происходит раздвоение личности: «Мне казалось, что в нем даже не два, а три человека живет… Он даже придумал себе второе имя — «Игорь Леонидович». Говорил: «Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу».