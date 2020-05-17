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«Что ж меня все уволить хотят?»: Кудрявцева о якобы «закрытии» шоу «Секрет на миллион»

В Сети появились сообщения о якобы сокращении телеведущей с телеканала НТВ.

«Что ж меня все уволить хотят?»: Кудрявцева о якобы «закрытии» шоу «Секрет на миллион»
Лера Кудрявцева. Фото Global look press.

В Рунете распространилась информация о том, что Лера Кудрявцева осталась без работы. Якобы, на телеканале НТВ, где знаменитая блондинка является телеведущей нескольких ток-шоу, закрыли все программы. И указана причина – нет денег.

Портал Teleprogramma.pro связался с телеведущей, чтобы из первых уст узнать детали данной новости. Однако теледива опровергла данную информацию.

«Фейк это, фейк. Я даже не понимаю, откуда все берется, ну правда», — в недоумении рассказала звезда. Ничего у нас не закрывается. Даже такой бред комментировать не могу», — рассказала Кудрявцева. Что ж, меня все уволить-то все хотят?! Нет, конечно».

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

В stories своего Instagram Лера Кудрявцева показала информацию, которая оказалась фейковой. И посмеялась: «Больше! Больше жгите!».

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