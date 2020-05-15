«Я называю ее академиком»: Кудрявцева заявила, что ее дочь Маша умна с рождения

Телеведущая Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram со своими подписчиками рассказала о своей дочери Маше, которая появилась на свет в 2018 году. Отцом девочки является хоккеист Игорь Макаров, который младше Кудрявцевой на 15 лет.

«Я называю свою дочку академиком. Часто говорю ей, что нельзя быть такой умной, она же такая еще малышка. Маша с рождения очень умная. Вообще современные дети меня поражают». Лера Кудрявцева

Как отметила Лера Кудрявцева, она в будущем не будет давить на свою наследницу и заставлять ее записываться в различные кружки и секции. Как считает телеведущая, девочка должна будет сама определиться, чего хочет от этой жизни. Главное для Кудрявцевой, чтобы Маша выросла счастливой и нашла свое предназначение в этой жизни.

Кстати, сама Кудрявцева отметила, что в юности мечтала стать медиком. Правда, в итоге она нашла себя в другой профессии, где стала настоящей звездой. У нее сегодня огромная армия поклонников.