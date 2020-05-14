«Подошел к рыдающей дочери и ударил ее по щеке»: Анна Михалкова о съемках у звездного отца

14 мая – день рождения известной актрисы, продюсера и телеведущей Анны Михалковой, старшей дочери режиссера и актера Никиты Михалкова. Ей исполняется 46 лет, поздравляем!

Родиться в такой семье – дело ответственное. Известно, что Никита Михалков – строгий отец, даже в чем-то авторитарный. Все в доме должно подчиняться его требованиям.

Старший сводный брат Анны – Степан Михалков – признавался как-то в интервью, что даже теперь, когда он давно стал взрослым, ему порой хочется вытянуться по стойке «смирно» перед отцом. О строгости отца говорила и Анна.

«Анна от 6 до 18»

Ей с самого детства хотелось как-то отмежеваться от семейного «звездного» статуса. Она мечтала о независимости и вовсе не планировала становиться актрисой.

За Анну все решил отец. Уже в 6 лет девочке пришлось осваивать тонкости профессии – Никита Михалков задумал сделать проект «Анна от 6 до 18», главной героиней которого стала его старшая дочь.

В рамках этого документального фильма девочка из года в год отвечала отцу перед камерой на вопросы – одни и те же. Целью Никиты Сергеевича было показать, как меняется мировоззрение человека по мере его взросления.

«Свобода!»

В последний раз она рассказывала на камеру, что любит, о чем мечтает, почему считает Россию особенной страной, — когда ей исполнилось 18. Все, фильм был готов. Он получил одобрительные отзывы критиков и зрителей, Никита Михалков стал обладателем кинонаград. А что Анна?

Анна же, почувствовав себя свободной, отправилась в Европу – изучать историю искусств. Только потом, спустя 2 года, девушка вернулась в Москву и получила два высших образования – актерское во ВГИКе и юридическое в МГИМО.

На площадке с отцом – история о пощечине

Анна не скрывает: Михалков в работе – беспощаден. К своим – в несколько раз беспощаднее, чем к чужим.

Когда Анна снималась в фильме отца «Сибирский цирюльник», ей было уже за 20. В одной сцене нужно было заплакать. Анна, разумеется, заплакала – навзрыд, артистично, мастерски.

Никита Сергеевич подошел к рыдающей дочери и ударил ее по щеке со словами: «Ты что делаешь?». И еще раз. И еще – «Ты себя жалеешь!».

И только когда увидел в глазах дочери неподдельную злость – сказал: «Вот, запомни это состояние, теперь играй!», — отошел и продолжил съемку.

«Гипнотизер» Михалков

Несмотря на подобные методы работы, все артисты мечтают сняться у Михалкова. Об этом Анна тоже часто говорит: как только артист получает приглашение от Михалкова, сразу бегут на площадку, даже если раньше его ругали.

По мнению Анны, Никита Сергеевич, подобно гипнотизеру, способен «влюблять» в себя актеров, и они потом сохраняют это чувство надолго.

Анна и сетевые тролли

Анна Михалкова прекрасно знает: о каждом члене их большой семьи, клана Михалковых-Кончаловских, много пишут в интернете. И далеко не всегда – с положительной окраской.

Конечно, читать злобные комментарии обидно. Особенно для Анны тяжело читать, как ругают и оскорбляют ее отца.

В таких случаях, как актриса признавалась в интервью, она пишет эмоциональный ответ, звонит младшей сестре Надежде и читает его вслух. Надежда отвечает: «Молодец, а теперь удаляй!». И Анна удаляет свой комментарий…

По словам Анны, заступиться за отца и других родных ей хочется даже не потому, что она считает их правыми. А просто потому, что они – свои. Потому, что ей становится обидно за близких людей.

Мы поздравляем Анну Михалкову с днем рождения и желаем новых интересных ролей, радости от творчества и от общения с самыми близкими!