«Его проще было застрелить»: Никита Михалков встал на защиту Харви Вайнштейна

Режиссер Никита Михалков в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ», которая транслируется на канале «Россия 24», встал на защиту американского продюсера Харви Вайнштейна.

В октябре 2017 года Вайнштейна уволили из The Weinstein Company после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. В феврале 2020 года суд присяжных признал Вайнштейна виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. 11 марта 2020 года он был приговорён к 23 годам лишения свободы.

«Невозможно, чтобы серийный убийца Андреас Брейвик, который застрелил 77 человек, получил всего 21 год достаточно комфортной тюрьмы. И 23 года получает продюсер Харви Вайнштейн за общение с женщинами пониженной социальной ответственности». Никита Михалков

По словам Михалкова, по-другому он не может оценить этих дам-актрис. «Он не романтический герой, не красавец, не Ален Делон. Над внешностью Харви Вайнштейна господь не особенно старался. И представить, что он мечта молодой красавицы — трудно», — заявил Никита Михалков.

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Режиссер уверен, что актрисы крутили с ним любовные романы не просто так.

«За этими отношениями был «Оскар». Там не было тяги к любви и страсти. Там был холодный расчёт. А чем отличается проститутка за деньги от дамы, которая отдается за «Оскар»? «Оскар дает новые контракты. За эти отношения он получает 23 года тюрьмы. Он не маньяк с улицы, а человек, который сделал 70 процентов лучших американских картин. И с художественной, и с финансовой точки зрения. Он потерял все. Он никто, ноль, он раздавлен. Его проще было застрелить», — сказал Никита Михалков.