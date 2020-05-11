«Салют, Вера!»: почему вторая жена Константина Меладзе не боится «бумеранга»

Широкой публике больше известен Валерий Меладзе – младший брат Константина, популярный певец. А вот о Константине знают намного меньше. Например, его личная жизнь долгое время была тайной за семью печатями…

Впрочем, в последнее время о Константине Меладзе и его женщинах не говорит только ленивый. Всему виной – неожиданные повороты в жизни продюсера.

Яна и трое детей

С первой женой, Яной, Константин прожил ни много ни мало – 19 лет. Молодые влюбленные заключили брак еще в 1994 году. Казалось, в семье все прекрасно: они жили в Киеве, Константин писал песни, становившиеся популярными, занимался продюсированием…

Но наступил 2000 год, Константин создал девичью группу с провокационным названием «ВИА Гра». К тому времени вокруг него уже образовалась целая толпа сногсшибательных длинноногих красоток. И перед чарами одной из них он не смог устоять…

К тому времени Яна уже родила старшую дочь – Алису, вскоре на свет появилась ее младшая сестренка Лия, а в 2005 году – мальчик Валерий, названный в честь брата продюсера. Вскоре выяснилось, что сын Константина и Яны – особенный ребенок: ему поставили диагноз «аутизм».

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«Салют, Вера!»

В 2013 году имя Контантина Меладзе звучало повсюду – о нем и его семье заговорили после того, как стало известно: Яна подала на развод. Обманутая жена известного продюсера заявила, что прекрасно знала о том, что у мужа есть любовница, но долго не верила в серьезность этой связи.

Разлучницей оказалась солистка «ВИА Гры» — очаровательная блондинка Вера Брежнева. Как оказалось, Меладзе с 2005 года жил «на две семьи», так что банальной интрижкой это назвать было нельзя.

Тайная свадьба

После развода с Яной, Меладзе и Брежнева еще два года жили в гражданском браке, хотя поклонники со дня на день ожидали известий об их свадьбе.

Свадьба, впрочем, прошла тихо и незаметно – в 2015 году влюбленные втайне от всех поженились в Италии. Они организовали скромную церемонию, на которую пригласили лишь самых близких, и отпраздновали это событие ужином в ресторане.

Помогла вернуть интерес к жизни

Расставанию с первой женой предшествовала страшная трагедия: Константин, находясь за рулем автомобиля, насмерть сбил молодую женщину, мать двоих детей. Суд не нашел состава преступления в действиях продюсера, но он сам себя наказал – полгода Меладзе не мог никого видеть, не мог работать.

Как он впоследствии рассказывал в интервью, вернуться к жизни ему помогла музыка – нужно было заканчивать музыку к фильму, который должен был скоро выйти на экраны.

А еще – Вера. Именно благодаря ей он снова начал улыбаться. И повторял, что «путешествие среди женщин окончено, я нашел свою единственную».

При этом он продолжал помогать бывшей жене и детям. Яна не осталась в одиночестве – красивая состоявшаяся женщина нашла счастье в новом браке.

Веру настиг бумеранг?

Казалось бы, вот оно – семейное счастье, к которому так долго шел Константин Шотаевич. Рядом – любимая женщина, роскошная талантливая блондинка, скрывать отношения больше незачем, все открыто и легально.

Но… В последнее время то и дело в СМИ попадает информация о его похождениях. Правда это или нет – судить не нам. Рассказывали о его романе с солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег. В сеть попали фотографии с вечеринки, на которых Меладзе (или очень похожий на него мужчина) нежно обнимает красавицу блондинку.

А Вера в какой-то момент удалила со своей страницы в Instagram все снимки с мужем… На вопрос же одной из подписчиц – не боится ли она бумеранга, ответила: «Если бы была причина для бумеранга – может, и боялась бы».

А буквально на днях Вера выложила в своем аккаунте новые семейные фото и видео с мужем и дочерью от первого брака Сарой. Видимо, чтобы пресечь все слухи и показать: у них в семье все хорошо!

Как бы там ни было, мы поздравляем Константина Шотаевича Меладзе с днем рождения и желаем гармонии в жизни!