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Настоящая любовь: Константин Меладзе поделился нежным фото с Брежневой

Певица отмечает свой день рождения.

Настоящая любовь: Константин Меладзе поделился нежным фото с Брежневой
Константин Меладзе. фото: globallookpress.com/

Вера Брежнева недавно провела время в Италии со своей семьей. Певица не скрывает, что ей очень нравится эта страна. Именно там почти пять лет назад она тайно поженилась с Константином Меладзе. Как известно, с продюсером у артистки закрутился роман, когда она была в составе группы «ВИА Гра». В 2013 году Меладзе развелся с первой женой Яной после 19 лет совместной жизни ради новой избранницы.

3 февраля Вера отмечает день рождения. Несмотря на то, что в последние месяцы ходило много слухов о разладе в отношения певицы и ее мужа, Константин поздравил ее с 38-летием и поделился нежным фото. В кадре влюбленные запечатлены на отдыхе. Меладзе держит за руку свою избранницу, облаченную в белое платье. Романтичный образ завершили распущенные волосы и нюдовый макияж. А вот поздравление было очень лаконичным.

«Сегодня свой день рождения отмечает наша Вера! Вера Брежнева — певица, актриса, ведущая, посол доброй воли ООН, амбасадор многих мировых брендов, а с недавних пор основательница собственного косметического бренда. Желаем успехов и процветания во всех начинаниях, быть такой же жизнерадостной и счастливой! Всегда оставаться яркой, красивой и солнечной!», — написал продюсер.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что певица очень гармонично смотрится со своим супругом. Отметим, что минувшие выходные Вера провела в Италии. Не исключено, что там она решила отпраздновать день рождения вместе с мужем и десятилетней дочкой Сарой. А вот старшая наследница звезды живет и учится в США, поэтому, скорее всего, лично не сможет поздравить маму.


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Настоящая любовь: Константин Меладзе поделился нежным фото с Брежневой
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