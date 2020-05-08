Какое наказание может грозить СМИ, которые оклеветали сына Рудковской и Плющенко

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с адвокатом семьи продюсера, а также с другим известным юристом, который дал оценку происходящим событиям.

«Ярким, талантливым детям достается больше всего: как побед, так зависти и клеветы» — написала певица Валерия в своем Instagram-аккаунте. Звезда посвятила публикацию семилетнему Саше Плющенко и его родителям, и выразила слова поддержки.

Дело в том, что в первые дни мая семья Яны Рудковской и Евгения Плющенко оказалась в центре скандала. Героем неприятной истории стал именно их наследник Саша, или Гном Гномыч, как ласково его называют родители.

Один из новостных порталов опубликовал статью о том, что у Саши Плющенко якобы не все в порядке со здоровьем. Журналисты даже указали так называемый «диагноз», при этом доказательств никаких не привели.

Увидев материал, Рудковская пришла в ярость и заявила о том, что намерена наказать за клевету обидчиков.

Яну Рудковскую и ее семью поддержали многие звезды — Дима Билан, Филипп Киркоров, Татьяна Навка, Наталья Водянова – знаменитости открыто ужаснулись тому, что написали журналисты.

Журналисты Teleprogramma.pro попросили адвоката Яны Рудковской Александра Добровинского рассказать, как будут развиваться события в семье известного продюсера.

Александр Добровинский: «Нет никакого диагноза»

— Александр Андреевич, на каком этапе сейчас дело Яны Рудковской против СМИ?

— Инсинуации, которые были сделаны, подпадают под две статьи уголовного кодекса. Первая — это «Клевета», а вторая – «Вмешательство в личную жизнь». То есть речь идет о заявлении в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела на основании статей 128 и 137 статей по факту публикации.

Следствие установит — кто прав, кто виноват, и кто будет нести ответственность.

— Была информация о том, что в скандальной публикации разглашены сведения, представляющие собой врачебную тайну.

— Нет, никаких диагнозов и не было никогда у маленького Саши. Мальчик абсолютно здоров, он великолепно развивается, умен и физически развит.

— Изначально речь шла об иске в суд о защите чести и достоинства. Почему отказались от него?

— Если подать в суд, надо найти первоисточник. Источник — какая-то дама или кто-то еще. Уголовное дело намного интереснее в данном случае.

Пересмотреть законодательство о СМИ

Кроме того, Добровинский считает, что ситуация, с которой столкнулась семья Яны Рудковской, — это повод задуматься над тем, чтобы пересмотреть законодательство о СМИ. И звездный адвокат намерен выйти с инициативой к депутатам Госдумы РФ о том, чтобы внести изменения в документ.

— Я считаю, что все СМИ, которые тиражируют ложную информацию, должны отвечать наравне с первоисточником. Чего сегодня нет: по сути можно сослаться на условную газету «Таежный лубок» и все. Все остальные СМИ не несут никакую ответственность за перепечатки. Я надеюсь, что депутаты Госдумы меня услышат.

И вторая вещь, которая очень важна — это то, что СМИ должны упоминать несовершеннолетнего только с согласия родителей. Потому что слишком легко взять и выбрать себе мишенью самого беззащитного гражданина, который у нас есть, – ребенка.

Тимур Маршани: «Рудковская абсолютно права»

Другой звездный адвокат Тимур Маршани уверен, что Яна Рудковская может взыскать компенсацию за моральный вред и нравственные страдания, полученные ею из-за опубликованного материала. Поскольку налицо недостоверные сведения, которые не проверены.

«СМИ не могут использовать анонимный источник распространения информации и должны проверять сведения. И Яна Рудковская абсолютно права в своих намерениях защищаться правовым путем.

В силу статьи 151 «О компенсации возможного морального вреда», а также в соответствии со статьей 152 «О защите чести и достоинства» Гражданского кодекса РФ продюсер может обратиться с требованиями о публикации опровержения и исключения из медийных источников сведений, содержащих недостоверную информацию в отношении своего сына.

Кроме того, еще потребовать компенсацию морального вреда. И ее требования будут удовлетворены абсолютно точно».

Справка Teleprogramma.pro: Тимур Маршани — адвокат с 15-летним стажем, осуществляющий защиту интересов клиентов по гражданским и уголовным делам в судах общей юрисдикции. Выступает в качестве эксперта по юридической тематике в средствах массовой информации различного профиля.