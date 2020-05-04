«Вы не просто заплыли за буйки»: Рудковская отреагировала на слухи о «ненормальности» сына

Яна Рудковская уже 10 лет состоит в браке с Евгением Плющенко. У пары подрастает общий сын Саша, которого близкие зовут Гном Гномычем. Мальчик с малых лет украшает обложки глянца, штурмует подиумы, а несколько лет назад его взялся тренировать отец. Семилетний наследник олимпийского чемпиона тоже занимается фигурным катанием и делает в этом успехи. Впрочем, пару не раз критиковали в Сети за то, что они якобы отнимают детство у своего ребенка.

Вот уже больше месяца Саша находится дома. Отец продолжает тренировать его в домашних условиях. Также мальчик снимается в забавных роликах своей мамы для соцсетей. На фоне многочисленных роликов сначала в Telegram-каналах, а потом и в СМИ появилась информация, что наследник Рудковской не совсем здоров. В одном из журналов, который раньше принадлежал Андрею Малахову, и всегда входил в холдинг его жены Натальи Шкулевой, ребенку приписали один из диагнозов, который указывает на возможное нарушение психического развития и проблемы с социальным взаимодействием. Когда Яна увидела статью, то пришла в ярость.

«Ущипните меня, разбудите меня! 2020 год на дворе, мы все живём в толерантном обществе, говорите? Не думаю! Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбались и восхищались Сашей. Меньше всего именно от вас, от Натальи Шкулевой и вашей семьи, <…>я ожидала ножа в спину. И получила», — эмоционально высказалась светская львица.

По словам девушки, журналисты искали хайпа, но свою семью Рудковская не намерена давать в обиду. «Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны», — заявила она. «Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. <…>Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге», — добавила продюсер.

По словам Яны, утром ей позвонил Малахов и извинился, но светская львица все еще держит обиду на его жену, которая не сняла публикацию о ее сыне с сайта. Плющенко и Рудковская подчеркнули, что их сын в свои семь лет прекрасно читает и занимается такими же делами, как и его сверстники. В непростой ситуации семью поддержала Виктория Боня. Она призналась, что ее дочь тоже не раз подвергалась подобным измышлениям. «Просто Саша слишком хорош и слишком талантлив, больше нет никаких причин!» — отметила Боня.

«Вы не просто заплыли за буйки, „товарищи“! Вы нарушили все человеческие законы нравственности! <…>Если бы мой ребёнок имел особенности развития, я бы это не скрывала, так как вместе с Натальей Водяновой помогаю семьям с такими детьми», — также в своем телеграм-канале высказалась Рудковская.

Она подчеркнула, что на статью уже отреагировали ее друзья из других стран, и адвокаты взялись за свое дело. Они будут отстаивать честь маленького Саши в суде.